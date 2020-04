NCG levert in afgelopen drie maanden elf versterkte huizen op

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft in de eerste drie maanden van dit jaar in totaal elf aardbevingsbestendige huizen opgeleverd. En dat is niet zo veel, erkent directeur Peter Spijkerman.

'Dit is aan de lage kant', zegt hij terugkijkend op januari, februari en maart.

De NCG heeft sinds de oprichting in bijna vijf jaar tijd iets meer dan duizend huizen in het aardbevingsgebied versterkt. Eind januari zijn er afspraken gemaakt om de versterking flink te versnellen.

Of we dit gaan inhalen, hangt deels af van hoe lang de coronamaatregelen aanhouden Peter Spijkerman - directeur NCG

Minder inspecties door corona

Niet alleen het aantal daadwerkelijke opgeleverde huizen valt tegen, ook het aantal inspecties loopt achter. Dat komt volgens de NCG vooral door de maatregelen rondom het coronavirus. Daardoor zijn de afgelopen tijd 167 inspecties afgebeld.

'Of we dit gaan inhalen, hangt af of mensen bereid zijn op een alternatieve manier opnames te laten uitvoeren door ons en hoeveel extra tijd deze alternatieve manier kost. En natuurlijk ook hoe lang de coronamaatregelen aanhouden.'

Het aantal beoordelingen van huizen ligt wel op schema, zegt Spijkerman. 'De beoordelingen gaan goed. We verwachten dat we de geplande vierduizend beoordelingen gaan halen in 2020.'

Focus op vaststellen projecten

De focus van de NCG ligt volgens de directeur nu vooral bij het daadwerkelijk vaststellen van versterkingsprojecten, zodat aannemers aan de slag kunnen. 'Het project moet worden vastgesteld voordat het kan worden uitgevoerd.'

'We zijn hier bezig met een inhaalslag en we zijn op dit moment zeker niet ontevreden.' Zo'n twaalfhonderd huizen kunnen volgens de NCG-directeur nu versneld in de markt gezet worden, zodat aannemers daarmee aan de slag kunnen. 'Een groot deel hiervan komt dit jaar nog in uitvoering.'

In dit licht

'De NCG is op 1 januari gestart als nieuwe organisatie', verklaart Spijkerman de situatie. Vanaf dat moment hield het Centrum Veilig Wonen op te bestaan en groeide het personeelsbestand bij de NCG.

'Er zijn toen veel nieuwe mensen begonnen en we hebben bijvoorbeeld allerlei wijzigingen doorgevoerd zodat we kunnen versnellen. Deze wijzigingen gaan in de loop van 2020 zeker hun vruchten afwerpen. Het opstarten van zo'n nieuwe organisatie kost tijd en aandacht. Als je het in dit licht ziet zijn we goed op weg.'

De NCG publiceerde vrijdagochtend op de eigen website cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar. Wanneer je die cijfers afzet tegen de cijfers van eind vorig jaar , dan zijn er in de afgelopen drie maanden slechts twee huizen versterkt. Maar volgens de NCG geven de cijfers die zij zelf publiceren nog geen volledig beeld, omdat niet alles in hun nieuwe administratiesysteem kan worden verwerkt. En dus zijn er volgens de NCG niet twee, maar elf huizen opgeleverd.

