Ontevredenheid over cijfers NCG: 'Tempo moet omhoog'

NCG-directeur Peter Spijkerman noemt de cijfers zelf ook 'aan de lage kant' en daar heeft hij gelijk in, stellen provinciebestuurder Henk Staghouwer (ChristenUnie) en burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl, die namens de gemeenten het woord voert in de versterking.

Niet tevreden

Staghouwer is duidelijk niet tevreden over de cijfers van de NCG. 'Ik ga het niet mooier maken dan het is: natuurlijk ben ik niet tevreden', zegt hij. 'Hier kun je niet tevreden over zijn, dat is simpel genoeg.'

Maar kun je uitstekende cijfers verwachten van een organisatie die in ontwikkeling is, vraagt hij zich tegelijkertijd hardop af? De NCG-directeur geeft ook aan dat de veranderende organisatie tijd en aandacht vraagt.

'Dat moet je niet gebruiken als excuus', benadrukt Staghouwer. 'Maar het is natuurlijk wel onderdeel van de problematiek.'

Tempo moet omhoog

Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl constateert ook dat het tempo nu echt omhoog moet. 'Dit jaar moet het gebeuren, want 2019 was nog meer een verloren jaar dan 2018', zegt hij.

Vertrouwen

Eind januari hebben het Rijk en de bestuurders uit de aardbevingsregio afspraken gemaakt om de versterkingsoperatie te versnellen, maar zo snel zie je nog geen resultaten van die afspraken. Toch hebben Beukema en Staghouwer wel vertrouwen in betere tijden.

'Ik heb er nog steeds wel vertrouwen in', vertelt Beukema. 'Maar het moet gewoon ook nu echt gebeuren, want het is steeds moeilijker uit te leggen aan de bewoners.'

'Ik heb er vertrouwen in dat we ondanks corona voor de zomer resultaat zien van de versnellingsmaatregelen', zegt Staghouwer. 'Ik ben nu niet tevreden, maar ik ben ook niet hopeloos.'

