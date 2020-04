Vijf redenen waarom het aantal faillissementen (hopelijk) mee gaat vallen

Astronomische aantallen werklozen en bedrijven die massaal omvallen. Gitzwart was het scenario dat het Internationaal Monetair Fonds deze week schetste. Het lijkt er op dat The Great Lockdown een stuk heftiger wordt dan de crisis van 2008 en zomaar in de buurt zou kunnen komen van de grote depressie van de jaren dertig.

De IMF-voorspelling was alweer een stuk minder optimistisch dan die van het Centraal Planbureau in eigen land. Daar gingen ze nog uit van vier scenario's van mild tot ernstig, waarbij het donkerste scenario nog niet in de buurt kwam van de toekomst die het IMF voorschotelt.

Toch toonden curatoren, adviseurs en accountants waar we de afgelopen weken mee spraken zich ook regelmatig optimistisch. Bedrijven mogen het dan moeilijk hebben, dat betekent heus niet dat ze zomaar op de fles gaan. Waarom niet?

1: Omdat je niet zomaar een faillissement van een (collega-)ondernemer aanvraagt

Een faillissementsaanvraag is een drukmiddel waarmee je in je eigen hand bijt wanneer je wint. Een ondernemer wil uiteraard betaald worden voor producten of diensten die hij levert. Maar wanneer hij zijn centen niet ontvangt en de klant failliet laat verklaren, dan weet hij zeker dat hij kan fluiten naar zijn geld.

'Zeker nu zijn bedrijven terughoudend', zegt Sander Vos van Yspeert Advocaten in Groningen, als curator actief in faillissementszaken. 'Wanneer je nu elkaar het mes op de keel zet, dan is dat commercieel niet handig. Ik zie daarom bij veel van mijn klanten een coulante houding.'

Er komt een moment waarop deze situatie over is en wie er nu met gestrekt been ingaat, kan het voor later goed verpesten, stelt Vos. 'Uiteraard wil een ondernemer betaald worden, maar veel bedrijven kiezen toch een duurzame relatie als uitgangspunt.'

Ondernemers kunnen ook het eigen faillissement aanvragen. Het is een stap die in uiterste nood wordt gezet. Geen enkele ondernemer delft met plezier zijn eigen graf, daar lijkt een eigen aanvraag toch een beetje op.

De neergang van dit moment heeft zich nog niet vertaald in een zichtbare stijging van het aantal faillissementen. Dat kan te maken hebben met de teruggeschroefde rechtbankcapaciteit. Volgens advocaat Vos bundelen rechtbanken momenteel ook de aanvragen om op een later moment een reeks uitspraken te doen.

2: Omdat ondernemers onderling solidair zijn

Ondernemers helpen elkaar, het raakt aan het punt hierboven. Wat heb je eraan wanneer je als verhuurder van een winkel-, kantoor-, of horecapand op je strepen staat en de huur opeist. Daarmee drijf je de huurder die momenteel geen inkomsten heeft in het nauw. Dan maar beter een korting op de huur geven, of later laten betalen.

Veel verhuurders van kantoor- en bedrijfsruimten stellen zich minder streng op, zegt Daan Ruiter van Kantoor Groningen. Hij werkt voor meerdere pandeigenaren in Groningen en ziet verhuurders met huurders om de tafel gaan om samen een oplossing te zoeken. 'Wanneer je betaling eist, creëer je een probleem waar je niet uitkomt en waarbij een van beide mogelijk stuk gaat', aldus Ruiter.

Eerder zei directeur Edward Wielens van Vastgoed Horeca Groningen, met panden aan de Grote Markt, Poelestraat, Peperstraat en Kromme Elleboog dat hij de huur voor maart niet ging afdwingen. Zijn huurders mogen de helft van de maandhuur later overmaken. 'Maar kwijtschelding van de huur is niet aan de orde', zegt hij ook. 'Wij hebben ook onze verplichtingen. Vastgoed is vaak door banken gefinancierd met maandelijkse rente en aflossing.'

Solidariteit komt ook van de banken. Vrijwel zonder beperkingen krijgen ondernemers uitstel van betaling van aflossing voor meerdere maanden. Al zeggen kwade tongen dat banken deze maatregel vooral nemen om het imago op te poetsen.

Vaak is echter de solidariteit ver te zoeken. Er zijn alarmerende geluiden over kantoorverhuurders die de strakke lijn handhaven en onverkort de contractuele huur opeisen. Ook lieten enkele grote winkelketens hun huurbaas eenzijdig weten dat ze gezien de huidige omstandigheden zich niet gedwongen de huur te betalen.

3: Omdat een versoepeling van maatregelen precies op tijd komt

Tientallen branches werken nu aan protocollen die ondernemers de ruimte kunnen geven om weer aan de slag te gaan. De introductie van de anderhalvemetereconomie zal voor een aantal ondernemers precies op tijd komen. Het water was hen tot aan de lippen gerezen, maar met de juiste afstandsmaatregelen kunnen ze weer open en zullen ze erin slagen net genoeg omzet te boeken om aan een bankroet te ontsnappen.

De horeca-ondernemer die zijn zaak baseert op een omzet van een bepaald aantal klanten op een avond kan met de helft van dat aantal in elk geval een deel van zijn kosten en personeel betalen en het dus nog een tijdje uitzingen. Ook contactberoepen zoals kappers, tandartsen, en fysiotherapeuten kunnen met nieuwe regels weer van start.

4: Omdat het pakket steunmaatregelen bedrijven in de benen houdt

Belastingbetaling mag worden uitgesteld, voor zzp'ers is er de TOZO-uitkering van drie maanden, bedrijven in sectoren die door de corona-maatregelen worden geraakt kunnen een beroep doen op de TOGS, een eenmalige uitkering van 4.000 euro. Voor bedrijven die de loonkosten niet meer kunnen opbrengen is er de NOW-loonsubsidie en dan is er nog een garantstelling van de overheid voor kredieten.

Waar ondernemers buiten de boot vielen, zijn regelingen gerepareerd. Zo kunnen nu bloemenkwekers en seizoensbedrijven gebruik maken van de NOW-regeling. Ook voor de landbouw en de cultuursector liggen er sinds eind deze week steunpakketten van respectievelijk 650 miljoen en ruim 300 miljoen euro. Op de achtergrond speelt ook het steunpakket dat in EU-verband is afgesproken een ondersteunende rol.

Alle maatregelen zullen een flinke groep zzp'ers, mkb'ers en grotere bedrijven door de zware storm helpen. Bemoedigend is ook dat nu gesproken wordt over een tweede steunpakket. Want de huidige maatregelen zijn tijdelijk. Er is een goede kans dat het kabinet opnieuw in zijn diepe zakken tast en bijvoorbeeld maatregelen neemt gebaseerd op omzetderving.

5: Omdat de economie er ijzersterk voor stond

De voorbije jaren waren economisch vet, met goede groeipercentages wereldwijd. Alle sectoren groeiden en wereldwijd nam de handel toe. Orderportefeuilles waren goed gevuld en het werkloosheidscijfer was de laatste paar jaar zeer laag. Nederland staat er in de basis dus goed voor, de onderliggende economie is sterk. Bedrijven hebben daardoor reserves kunnen opbouwen die nu de buffer vormen waarmee ze kunnen overleven. We kunnen dus wel een stoot(je) hebben.

