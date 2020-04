Nieuwe coach Donar stelt zich voor en blikt vooruit

'Ik ben echt vereerd en trots om de nieuwe hoofdcoach van Donar te zijn.' Dat laat de opvolger van Erik Braal, Ivan Rudez, vrijdag weten tijdens zijn presentatie in MartiniPlaza. Zijn contract gaat op 1 juli in en geldt voor 36 maanden.

Voordat de 40-jarige Kroaat aan bod komt tijdens de presentatie, is het woord aan bestuurslid technische zaken, Martin de Vries. Hij legt uit waarom Rudez is aangetrokken. 'We hadden best wel wat eisen en hij kan eigenlijk al onze wensen vervullen', aldus mister Donar.

Internationale ervaring

'Dan heb ik het over de internationale ervaring die hij meebrengt, de kampioenschappen die hij al heeft behaald en de bekers die hij heeft gewonnen', vertelt De Vries. En het feit dat hij bondscoach is geweest van Slowakije was voor ons een belangrijk punt. Daar heeft hij ook wel heel veel internationale ervaring opgedaan.'

Respect voor 'Joegoslavisch basketbal'

'Hij heeft de Kroatische basketbalopleiding gevolgd in Zagreb, dus ook zijn theoretische achtergrond is heel erg goed', stelt De Vries. 'Ik heb eigenlijk altijd wel die binding en het respect voor het basketbal uit voormalig Joegoslavië gehad, dus ik ben heel erg blij dat het is gelukt om een coach van het kaliber Ivan Rudez naar Groningen te halen.'

'Echt iets opbouwen'

'Ik moet zeggen dat, voordat de coronacrisis uitbrak hier, wij al actief bezig waren met de toekomst', legt De Vries uit. 'Dus het is niet iets van de laatste drie vier weken. We hebben ook heel bewust voor een periode van drie jaar gekozen, omdat we hebben ervaren dat drie jaar een hele mooie tijd is om echt iets op te bouwen. Een of twee jaar is eigenlijk te kort', aldus De Vries.

Ivan Rudez, die via een videoverbinding met de aanwezige pers kan praten, legt vervolgens uit waarom Donar wat hem betreft een goede keuze was.

Visie, consistentie en stabiliteit

'Drie redenen. Ten eerste: de visie. Ik heb voorafgaand aan mijn beslissing drie uur gebeld met Martin de Vries en we waren het erg met elkaar eens. Ten tweede: consistentie. Vooral in de laatste tien jaar is Donar consistent in het spelen van Europees basketbal. En punt drie: stabiliteit. De club groeit elk jaar en heeft altijd een sterke stabiele supportersschare gehad. Dat waren de drie belangrijkste redenen', aldus Rudez.

Zagreb

Zijn basketbalcarrière begon in zijn geboorteplaats Zagreb, bij KK Zrinjevac, maar al snel wilde hij meer. 'Geboren en getogen in Zagreb en universiteit daar afgerond. Ik heb vrij vroeg mijn land verlaten voor het coachen. Mijn eerste internationale baan als coach was op mijn 27e, ik was toen een van de jongste hoofdcoaches in Europa. Dat was in Slowakije (red. bij Prievidza).'

Kroatisch succes

'Ik heb later weer in mijn thuisplaats Zagreb nog mogen werken bij Cedevita en Cibona, toen ze meededen in de EuroCup. Helaas hadden we toen het laatste Kroatische succes in Europees verband. Dat was in 2010-2011, toen we naar de Final Four gingen in de EuroCup. En daarna verloor het Kroatische basketbal helaas zijn glans. Maar de cultuur en de liefde voor basketbal is nooit verloren gegaan.'

Karlsruhe

Na vier jaar in Zwitserland, waar hij onder meer twee keer landskampioen werd, en twee jaar als bondscoach van Slowakije, ging hij aan de slag in Duitsland. Daar was hij tot medio februari coach bij Karlsruhe Lions, die uitkomt op het tweede niveau. Daar werd hij ontslagen wegens tegenvallende resultaten. Momenteel verblijft hij nog steeds in Karlsruhe, samen met zijn vrouw en kinderen.

Familie

'Mijn vrouw is oorspronkelijk ook een basketbalcoach en komt uit Slowakije. Ze was een getalenteerde coach en nu is ze een getalenteerde moeder van twee kinderen van negen en acht jaar oud, een zoon en een dochter. En ik heb een jongere broer, die sommige fans zich nog wel zullen herinneren van zijn bezoek aan MartiniPlaza in de tijd dat hij bij Oostende zat (red. Damjan Rudez).'

Doelstellingen

Inmiddels is zijn vizier voor de komende drie jaar gericht op Groningen. 'We willen elk jaar groeien. Als ik daar een beetje aan kan bijdragen, dan zou dat mooi zijn. Prijzen blijven winnen. Dat is altijd een doel van Donar. De recruiting is het belangrijkste moment van het seizoen. Hoe goed we kunnen spelen, is afhankelijk van welke spelers we binnenhalen.'

Spelers behouden

Op dat vlak moet hij de komende tijd nauw samenwerken met Martin de Vries, die aangeeft hoe hij erin staat. 'Op dit moment hebben we drie Nederlandse spelers onder contract. De insteek is niet om de rest volledig nieuw te doen. We kijken wel nadrukkelijk naar het team van het afgelopen seizoen of daar nog spelers van beschikbaar zijn om terug te keren', aldus De Vries.

Rudez vult aan op dat vlak: 'Ik heb wel spelers gezien in het team van het afgelopen jaar die voldoen aan de juiste kwalificaties. Ik denk dat het nog te vroeg is om te zeggen welke spelers er terug zullen keren. Dat gaan we de komende dagen bepalen. Maar ik zag wel een bepaalde kracht en trots in bepaalde spelers.'

NBA speler halen?

Of zijn jongere broer Damjan Rudez (33), die onder meer drie jaar in de NBA speelde, nog een optie is? 'We moeten eerst maar zien hoe zijn vorm nu is, haha. Hij is onlangs vader geworden. Hij heeft er voor gekozen om het afgelopen seizoen niet te spelen, omdat hij niet alleen wilde spelen om te spelen, maar hij was op zoek naar de juiste optie.'

'Hij had een geweldige carrière tot nu toe. Hij heeft echt zijn eigen succes gemaakt door middel van hard werk en doorzettingsvermogen. Ik denk dat hij nog steeds wel wil spelen, maar of we hem willen halen, hangt ook af van zijn vorm en ons budget', besluit hij met een lach.

