'Ontvoering Kometenstraat was zorgvuldig voorbereid'

Aan de ontvoering van een 24-jarige Stadjer, die begin januari werd vastgehouden in een woning aan de Kometenstraat in Groningen, ging een maandenlange voorbereiding vooraf.

Dat zei de officier van justitie tijdens een tussentijdse rechtszaak. Deze zogenoemde 'regiezitting' was nodig ter voorbereiding op de inhoudelijke behandeling in juli.

Gegijzeld in Paddepoel

Agenten bevrijdden het slachtoffer op 23 januari, na een melding over een mogelijke gijzeling in de woning. Zij vonden het slachtoffer geblinddoekt en vastgebonden op een kamertje.

Twee mannen van 36 en 21 jaar werden aangehouden. Later kwam een derde verdachte in beeld.

Bitcoins

De mannen verzamelden gegevens over het leven van het slachtofferr. Het doel was de vader van het slachtoffer af te persen. Hij is een zakenman.

De drie verdachten legden met behulp van WhatsApp contact met het slachtoffer.

In een tapijt gerold

Er werd een afspraak gemaakt, maar het slachtoffer kwam niet opdagen. Een tweede afspraak volgde kort daarop. Het drietal wachtte enkele uren op hun doelwit.

Het slachtoffer werd door de drie gemaskerde mannen in een auto geduwd. Ook zetten ze hem een skimasker op. Zijn telefoon werd afgepakt en hij kreeg een sok in zijn mond geduwd. Op een parkeerplaats bij de Hoornse Plas werd het slachtoffer in een tapijt gerold.

Losgeld in bitcoins

Uiteindelijk stopten de drie het slachtoffer in een kamer in een woning aan de Kometenstraat. Hij moest zijn vader bellen en hem vertellen dat hij in het buitenland zat. Er moest losgeld worden betaald.

De vader kreeg zijn zoon terug voor 250.000 dollar, uitgekeerd in bitcoins.

Pakistan

Het slachtoffer is direct na zijn bevrijding afgereisd naar zijn geboorteland Pakistan, waar hij sindsdien verblijft. De drie mannen ontkennen dat ze betrokken zijn bij de ontvoering of ze wijzen naar elkaar.

Het Openbaar Ministerie verwijt de drie vrijheidsberoving, afpersing en diefstal van gepind geld. Ze pakten de portemonnee van het slachtoffer af en dwongen hem zijn pincode te geven. Er werd bijna 1000 euro gepind.

Niet op vrije voeten

De rechter besliste dat de drie verdachten nog een keer worden verhoord. De advocaten wilden ook het slachtoffer nogmaals horen over de aangifte. Maar omdat de man eerder verklaarde zijn ontvoerders niet te kennen, vindt de rechter dit vooralsnog niet nodig.

De drie verdachten komen voorlopig niet op vrije voeten. Op de feiten waarvoor de mannen vastzitten staat een maximale gevangenisstraf van twaalf jaar. De inhoudelijke zitting zal twee dagen in beslag nemen.

