De Noord 9 van zaterdag 18 april

Surf naar rtvnoord.nl/noord9 voor de meest recente Noord 9 die elke zaterdag in het radioprogramma Café Martini bekend wordt gemaakt.

1. Lars Koehoorn - Deze afstand

Op verzoek van Edwin op Noord maken Groninger artiesten kleine liedjes bij wijze van troost tijdens de coronacrisis. In het dagelijks leven werkt Lars in een supermarkt. Op Radio Noord vertelt hij dat het een bijzondere plek is om nu te werken. 'Het is anders dan normaal, maar het gaat vrij soepel momenteel. We werken met z'n allen stug door en gelukkig hebben de meeste klanten overal wel begrip voor'. In een paar dagen schreef hij zijn Troostlaidje. 'We moeten niet vergeten dat we ook moeten door leven en moeten genieten van de dingen die nog wel kunnen'. Luister Deze afstand hier.

2. Wia Buze - Doe heurst hier bie mie

De officiële presentatie van haar nieuwe album is onlangs geannuleerd vanwege het coronavirus; maar het album 'Lös' van Wia is wel uit! De cd telt vijftien nieuwe tracks. 'Lös' is het meest persoonlijke album dat Wia ooit maakte.'Ik heb mijn eigen kop gevolgd', verklaart Wia de titel van de cd. 'Ik heb mensen gevraagd van wie ik het leuk vind dat die eens wat voor mij zouden schrijven. Het voelde alsof ik een beetje 'lös' was.' Een keur aan Groninger liedjesschrijvers werd door Buze benaderd: tekstschrijvers als Erwin de Vries, Edwin Jongedijk en Jan Henk de Groot. En ook oudgediende Alje van Bolhuis. 'Alje kwam met een mooi lied over het Wad, Termunten en een opa met een winkel. Ik zei toen tegen hem dat mijn opa een viskotter had, kan je dat er niet in verwerken? Dat duurde een dag en toen kwam er een tekst terug die helemaal bij mij past.' Eén van de meest persoonlijke liedjes gaat over de ongewenste kinderloosheid van Wia en haar man Hans Hauer. 'Ik sprak met Edwin Jongedijk over het feit dat wij graag kinderen wilden maar ze niet hebben gekregen, en dat ik daar graag eens een lied over zou willen opnemen', vertelt Wia. 'Eigenlijk zou je die zelf moeten schrijven, zei hij maar ja, ik kan beter zingen dan schrijven. Een paar weken later kreeg ik van Edwin een tekst die daar over gaat.' 'Lös' is het eerste album dat Wia maakt zonder haar vaste producer en steun en toeverlaat Jur Eckhardt. De gelauwerde producer en arrangeur gaf het stokje over aan Mark Pepping uit Eelde.

3. Jan Henk de Groot - Weltrusten

Jan Henk is al vaak in de Noord 9 te vinden. Met zijn muzikale broeders Alex Vissering en Edwin Jongedijk als 'De Troebadoers', maar ook solo. Zo heeft hij #1-hits met 'Vuurtje kieken' (2017) en 'Bonney' (2017). En met 'Mamme van Michel' staat hij al jaren in de Top 10 van Alle 50 Goud. Afgelopen herfst is De Groots derde streektaalalbum verschenen, getiteld 'De wolf is trug'. Bij zijn vorige platen hield hij zelf de regie. Bij dit album zit Harmen Ridderbos van de Groninger band Town of Saints achter de knoppen: samen met de Groot is hij verantwoordelijk voor de sound van 'De wolf is trug'. Tegen RTV Noord zei Jan Henk: 'Het zijn liedjes die je van me gewend bent, maar het gaat ook de wat steviger kant op. Er zitten wat synthesizers in. Volgens mij wordt het een avontuurlijke plaat.' Bekijk de clip van 'Weltrusten' hier.

4. Steernvanger - 15 joar

Voor Steernvanger is '15 joar' de derde notering in de Noord 9, na 'Vandoage komt' (#7 in het voorjaar van 2019) en 'Alle beren aan de kaant' (#3 in 2019). In 2017 hebben Dion Bouwes en Dennis Krottje samen het Grunneger Laidjes Festival gewonnen. Het duurt niet lang voor ze met hun liedjes ook op Radio Noord te horen zijn. In 2018 staan ze in de Noord 9: bijna een half jaar met het aanstekelijke deuntje 'De wereld in mien kop' (#2) en ruim twee maanden met 'Moat is vol' (#2). In de loop van 2018 verzamelen Dion en Dennis meer muzikanten om zich heen: Peter van der Struik (bas), Marco Veldman (mondharmonica) en Matthijs Vogt (drum). Samen gaan ze verder onder de naam Steernvanger. Beluister '15 joar' hier

5. Inge van Calkar - Dit komt wel weer goed

Op verzoek van Edwin op Noord maken Groninger artiesten kleine liedjes bij wijze van troost tijdens de coronacrisis. Inge van Calkar is in het dagelijks leven psycholoog en is per 1 april aan een nieuwe baan begonnen. 'Ik leer mijn collega's en mijn cliënten allemaal via de digitale weg kennen. Heel apart.' De tijd die Inge thuis doorbrengt, besteed ze grotendeels aan het schrijven van liedjes. 'Ik doe dat liever dan Netflix kijken', vertelt ze op Radio Noord. Normaal gesproken treedt Inge in weekend op en dat mist ze heel erg. 'Het beklemmende idee van wanneer komt dat weer. Dat zal wel het laatste zijn in de schakel dat terugkomt. Misschien spelen we het hele jaar wel niet meer, dat vind ik echt een rot idee'. Voor Edwin op Noord schreef Inge 'Dit komt wel weer goed'. Ze begon in het Engels te schrijven, maar 'dat bracht zo de boodschap niet over, dat ik dacht ik doe het in het Nederlands', aldus Inge. Beluister haar Troostlaidje hier.

6. Harry Niehof - Mörn weer n dag

Op verzoek van Edwin op Noord maken Groninger artiesten kleine liedjes bij wijze van troost tijdens de coronacrisis, zo ook Harry Niehof. Hij ging eerst aan de slag met de muziek en daarna volgde de songtekst. Inspiratie voor zijn liedje haalde hij uit de woorden van een goede vriendin met kanker. 'Zij vertelde me: het is het beste om in het hier en nu te leven. En weet je wat het mooie is: het nu is altijd. Dat vond ik zo'n prachtige gedachte', vertelde Harry Niehof op Radio Noord. Ook Niehof zit door de coronacrisis thuis. 'Af en toe ga ik naar de winkel voor boodschappen. Enkele optredens zijn afgelast, maar ik heb mijn studiootje boven, dus ik kan wel wat doen. Twee dagen in de week geef ik nu op school les op afstand. Mijn colleges zijn al afgelopen, dus ik ben vooral nog bezig met nakijken.' Beluister 'Mörn weer n dag' hier.

7. Johanthan Rhodes - Blind

In 2013 sleept de Groninger muzikant Jürgen Visser hij in de finale van de Grote Prijs van Nederland de publieksprijs in de wacht. En in 2014 brengt hij zijn eerste EP uit. In de zomer van 2019 schrijft hij op zijn website dat hij zal verdergaan onder de artiestennaam Jonathan Rhodes. 'Na een aantal jaar onder mijn eigen naam te hebben opgetreden, wordt het nu tijd voor een nieuwe stap met nieuw materiaal onder een nieuwe naam.' Inmiddels is de eerste single onder zijn nieuwe naam uit: 'Blind'. Jonathan Rhodes maakt naar eigen zeggen muziek die een mix is van blues, americana en gospel, gecombineerd met persoonlijke teksten. Bekijk zijn nieuwste clip 'Blind' hier.

8. NulViefteg - Zo laif

Het nummer 'Zo laif' is de tweede single van het debuutalbum van NulViefteg en de opvolger van 'Liflafjes' (2019). Het staat in de rij hits van de Groninger band: 'Funky vout'n', 'Schiere dag', 't Leed is leden' en 'Gebrookn haartn reperoatieman' waarmee de band eerder in de Noord 9 heeft gestaan. In 2010 richten gitaristen Alex Lutjeboer en Klaas Post samen The Chaplains op, waarmee ze Engelstalige pop- en rockmuziek maken. De band speelt in de herfst van 2016 op het podium van Café Martini. Daar grappen Alex en presentator Eric Bats dat het wel leuk zou zijn als de band eens iets in het Gronings gaat doen. Luttjeboer schrijft zijn eerste Groningse tekst en merkt dat hij zich in het Gronings beter kan uitdrukken: 'Op het album komt een lied dat gaat over mijn vader en over mijn zoon. Dat had ik in het Engels niet kunnen doen. In het Gronings is het meer "ik", aldus Luttjeboer. 'Het album is een beetje een omgevallen platenkast', beschrijft Luttjeboer de plaat. 'We hebben een hele brede smaak en daar maken we ook gebruik van. Er zitten funky liedjes in, rhythm-and-blues, rock natuurlijk. Alles wel met ons eigen geluid uiteraard.' NulViefteg bestaat naast Alex Luttjeboer uit gitarist Klaas Post, bassist Marten van der Ploeg, drummer Kid van Hees en pianist Remko Wind. Beluister 'Zo laif' hier.

9. Lucas & Gea - Kijk wat vaker om je heen

Lucas en Gea Hulshof uit Pekela hebben een nieuwe single uitgebracht 'Kijk wat vaker om je heen'. Tegen RTV Noord vertelt Lucas: 'We hebben alles bij elkaar een half jaar gewerkt aan de plaat, over eenzaamheid'. Net als vorige nummers is het ontstaan en gemaakt in samenwerking met producer Niels Lingbeek uit Muntendam. Lucas & Gea staan sinds de eeuwwisseling samen op het podium. Hun eerste hit is meteen een knallend succes: 'Steeds weer huil je' wordt in korte tijd het meest gedraaide nummer op Radio Noord. Van het album met dezelfde naam zijn tienduizenden exemplaren verkocht. Dit alles luidt een succesvolle carrière in met heel veel optredens, een theatertournee, tv-specials, een eigen reality-serie op TV Noord, een eigen platenlabel en veel hits. Eerdere noteringen van Lucas & Gea in de Noord 9 zijn 'Veranderd in een ander' (2016), 'Ik gaf jou alles' (2016), 'Ogen zeggen meer dan duizend woorden' (2017) en 'Dromer' (2019). Beluister 'Kijk wat vaker om je heen' hier.