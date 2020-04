Column: Willem Hateboer, de Groninger soldaat van Oranje (I)

'Moi Erik, ik staai hier boven op n baarge en bin de weg kwiet.' Dat was het eerste wat André Hateboer tegen mij zei toen ik hem niet zo lang geleden, nog voor de corona, belde. Ik had hem even nodig en wilde vertellen dat het wel goed kwam met dat verhaal van oom Willem.

Hateboer, ook bekend als de 'Postbode van Beerte', maar meer nog als de vader van voetballer Hans, stond bovenop een berg in Oostenrijk. Tijdens het skiën was hij verdwaald en was tijdens dat wij belden op zoek naar de goeie piste om weer beneden te komen.

Hateboer ten voeten uit. Net als zoon Hans, schuwen de Hateboers een avontuur niet. Toen Hans nog langs de zijlijn denderde bij FC Groningen, wilde Feyenoord de Thossiaan inlijven en directeur Hans Nijland had nagenoeg alles al geregeld.

'Nee hor', zei Hans Hateboer. 'Der mout wat meer avontuur in...' en zo regelde de rechtsback zelf dat hij niet naar Rotterdam ging maar naar Bergamo, om bij de plaatselijke Atalanta furore te gaan maken.

'Der mout wat meer avontuur in'. Het zijn nagenoeg dezelfde woorden die oom Willem Hateboer (de jongste broer van opa Hateboer) ook uitsprak. Willem Hateboer? Wel is dat den? Ik hoor u het denken. Hier het verhaal van een misschien wel onbekende Groningse oorlogsheld en avonturier, het verhaal van de Groningse soldaat van Oranje, Willem Hateboer.

Willem Hateboer werd geboren op 3 april 1906 in Nieuw-Scheemda, als zesde en jongste kind van Koeno en Zwaantje Hateboer. Pa Koeno was bedrijfsleider op de boerderij van herenboer Ebels in Nieuw-Beerta, de latere proefboerderij.

Lutje Wilm ging al vroeg mee met pa naar de boerderij. Boer Ebels was groot in paarden en alsof het zo moest zijn kleine Willem bleek geboren voor paarden.

Als jongetje reed hij al als een echte cowboy zonder zadel de paarden van boer Ebels, die in hem meteen de ideale opvolger voor pa Koeno zag. Maar het 'peerdejong' wilde 'aans wat'.

Op een dag, hij was toen 16 jaar oud en had alleen de lagere school in Nieuw-Scheemda genoten, las hij een advertentie van de rijdende artillerie in de Winschoter Courant. Door het plaatje van een grote huzaar in blinkend uniform op een groot paard was Willem verkocht.

Pa Koeno en boer Ebels probeerden hem uit alle macht om te praten maar Willem was niet te vermurwen en hij moest en zou bij de 'gortjongens' zoals de rijdende artillerie werd genoemd. 'Den most t zulf mor waiten, mor astoe t nait redst, ist dien aigen schuld', zei pa.

Willem dacht er niet aan om het niet te redden en ging spoorslags naar Arnhem. Door zijn talent voor paarden, was hij op zijn zeventiende al korporaal en won meteen een belangrijke cross country-wedstrijd (military).

Ook redde hij een collega, die bij het afschieten van een kanon van zijn paard was gevallen en tussen de paardenhoeven van drie andere angstige paarden belandde. Willem sprong er tussen, werd drie keer door een paard geschopt, maar wist zijn collega uit zijn benarde positie te bevrijden.

Door zijn commandant bij de rijdende artillerie, die verkaste naar de luchtmacht, werd hij getriggerd om te gaan vliegen. 'Dat leek mie ook wel wat'. Bij zijn keuring voor de vliegopleiding vroeg de arts: 'Drinkt u wel eens een borrel Hateboer? Willem antwoordde als een goede Hateboer volmondig ja en werd hij een dag na zijn 24ste verjaardag aangenomen bij de luchtmacht in Soesterberg.

En ook voor vliegen had hij talent. 'Vlaigen dou je net as peerdrieden mit joen kont' zei Willem. Willem voelde aan zijn achterwerk hoe zijn kist in de lucht lag.

Hij haalde als een van de weinigen van zijn jaar het groot militair brevet voor jachtvlieger. Maar omdat er toen nog nauwelijks werd gevlogen en er weinig werk voor hem was, ging hij terug naar de paarden, en combineerde het mondjesmaat vliegen met de opleiding cavalerie in Amersfoort, waar hij met zijn grote liefde Truus Manse uit Utrecht ging wonen.

Vier dagen in de week reed Hateboer op zijn paard van Amersfoort naar het militair vliegveld in Soesterberg en weer terug.

Willem ontpopte zich bij de cavalerie-opleiding tot een groot all-rounder. Van dressuur tot springen. Willem Hateboer pakte prijzen en en passant verzorgde hij ook nog een soort Kozakken-circusact met drie mannen op twee paarden, waarbij Willem op de schouders van de twee klom. Als jongen met alleen maar lagere school slaagde hij met vlag en wimpel. Zijn hoogste cijfer was een 9, op vlijt.

Intussen trokken ze ook bij de KLM aan Hateboer, maar die wilde geen verkeersvlieger worden. 'Doar zat te te min avontuur in..' Nadat hij geslaagd was bij de opleiding cavalerist werd hem een baan aangeboden als africhter van paarden, maar dat weigerde hij. En of het weer zo moest zijn kon hij vlak daarna, waarschijnlijk met het oog op de roerige toestand in Duitsland aan de slag als 'echte' jachtvlieger op Schiphol.

Het is inmiddels 1939. In die tijd, Hitler Duitsland was Polen binnengevallen en Nederland had zich neutraal verklaard, werd Willem als jachtvlieger geacht vliegtuigen die illegaal het Nederlandse luchtruim in kwamen, te onderscheppen.

Hateboer werd al snel van Schiphol overgeplaatst naar vliegveld Eelde en daar beleefde hij zijn eerste oorlogsschermutselingen. Op een morgen kwam de melding dat een onbekend vliegtuig het Nederlandse luchtruim was binnengevlogen. Samen met nog twee andere jachtvliegers steeg Willem op om het vliegtuig te onderscheppen.

Het bleek een Duits Dornier watervliegtuig te zijn. De Duitse piloot werd door de Nederlandse jachtvliegers gedwongen in de Waddenzee bij Ameland te landen.

Willem bleef er voor de zekerheid nog even boven cirkelen en zag dat de Duitser weer wilde opstijgen. Toen hij dichter bij kwam, begon de Duitser plotseling te schieten.

Zonder na te denken dook hij er met zijn vliegtuig op af en schoot terug. De Duitser vluchtte uiteindelijk in een rubberbootje. Vlak voor het uitbreken van de de oorlog op 10 mei schoot Hateboer na een hevig gevecht een Duitse Heinkel uit de lucht boven Rottumeroog. Het vliegtuig stortte brandend neer in de vaargeul tussen de Rottums en Borkum. Hateboer over die eerste schermutselingen:

'Loater kwam ik der pas achter dat t stoer is om op n aander te schaiten. Mor dat wos ik dou nait want ik haar ja gain tied om noa te dinken…..'

(Bron: Vlieland Magazine en André Hateboer)

Volgende week deel II van Willem Hateboer, de Groningse soldaat van Oranje.