Column: Dagboek van een thuiswerker (6)

Dinsdag

Op mijn paasgedrag was afgelopen weekend niks aan te merken, want ik had een paar flesjes wijn in huis gehaald om mezelf te troosten voor dat mondkapjesdebacle. Vorig jaar om deze tijd moest ik nog met Samantha naar een tuincentrum én een meubelboulevard, omdat zij dus niet op de motor durfde om even Duitsland in te knallen. Een hele rust dat ze weg is, want de hele dag allerlei thuistips met haar in praktijk brengen was ook verschrikkelijk geweest. Dan had ik waarschijnijk een paassjaal met haar moeten vingerbreien. Als dat het nieuwe normaal was, zou ik weer terug willen naar het oude normaal.

Ik denk trouwens dat ik weet wie die zendmast aan de Koningsweg in de fik heeft gestoken: Rocco Siffredi van Sociaal Domein kraamt in de vergadering al weken complottheorieën uit over het virus: eerst waren het de Chinezen, toen de Joden, toen de vrijmetselaars, de illuminatie en de Bilderberggroep en laatst had hij het ineens over 5G. Lijkt me echt iets voor hem om brand te stichten bij een zendmast, want zijn vriendin heeft het laatst ook uitgemaakt.

Later:

Ik kom er wat die mondkapjes betreft van af met een aantekening in mijn dossier. Ik mag nooit meer een aanbetaling doen en vanaf nu krijg ik weer de koude sales onder me. Dat wordt dus mijn nieuwe normaal. Jelmer was er ook weer bij in de vergadering, want zijn vriendin is met de kinderen afgetaaid naar haar moeder. Kan hij eindelijk dat leren stoeipakje uit de kast halen, hahaha. Toen ik las dat huisartsen op zoek gaan naar verborgen coronadoden, moest ik ook meteen aan hem denken. Het lijkt me echt iets voor Jelmer om ergens een coronadode te verbergen.

Woensdag

Ik merk dat ik een beetje in slaap dommel van al dat thuiswerken. Wel een lekker gevoel eigenlijk. Je maakt je veel minder druk als je je koude sales kunt doen met uitzicht op het schoolplein hiertegenover, in plaats van dat kale hoofd van Sjoerd. Het is op dat plein een soort sportschool geworden. Tussen de spelende kinderen en rollerskatende meisjes doen buurtbewoners hier hun squats, push-ups en andere work-outs. Ik ga zelf straks ook even wat wallsits en sideplanks doen om de quadriceps en core wat te versterken. Eens kijken of ik nog indruk kan maken op de vrouwtjes. Wel anderhalvemeteren natuurlijk. Dat is het nieuwe normaal.

Vanavond krijgen we weer een persconferentie van Rutte en Irma! Ik ga er eens lekker voor zitten.

Donderdag

Toen Rutte het had over duivelse dilemma's, moest ik gelijk kijken naar Irma, of ze dan ook horentjes op haar hoofd nadeed, maar ik zag niks bijzonders. Ze gaat ook wel erg snel met die handjes. De doven zijn dankzij haar goed beschermd tegen corona, dus ik heb grote bewondering voor haar werk. Ik heb haar op alle mogelijke manieren gegoogeld en ze blijkt al getrouwd te zijn. Dus ik ga haar maar niet uitnodigen voor een ritje op de motor, want ik vind dat je niet moet stoken in een goed huwelijk. Ik denk anders wel dat ze het leuk zou vinden om even Duitsland in te knallen.

Sjoerd begon in de vergadering meteen weer met voorspellingen, met die pedante kale kop van hem. Nu weet hij weer zeker dat straks de basisscholen en de terrassen open gaan. Heeft-ie zeker weer van een 'bron'. Hij had het over 'underpromise and overdeliver', maar dat heeft hij dan ergens gelezen. En iedereen luistert ernaar alsof hij de wijsheid in pacht heeft. Rocco was er vanochtend niet bij. Zou hij ondergedoken zijn? Ik vraag me af of ik de politie moet tippen, maar dat is wel een duivels dilemma.

Later:

Er schijnen bij bosjes ouderen aan corona te sterven in verpleeghuizen. Verbaast me niks. Dat virus lijkt wat op die drionpil waar D66 zo over zat te drammen. Alleen vindt lang niet iedereen met corona dat zijn leven al voltooid is. Andere mensen vinden van wel. Jenna Jameson van Externe Relaties zei vanochtend dat het toch maar reutelende bejaarden waren en dat het om dor hout ging. 'Heel mooi hoe de natuur dat opruimt', zei ze, zogenaamd voor de grap. Maar ik weet dat ze het meent want ze wacht al dertig jaar op de erfenis van haar stokoude moeder.

Vrijdag

Van Irma gedroomd. Ze zat achter op de Yamaha en we vluchtten voor een vulkaanuitbarsting of zoiets. Ze hield me stevig vast, maar toen ik omkeek was het Samantha, met haar zure kop, die vroeg of we naar de kapper zouden gaan. Gelukkig werd ik meteen wakker. Ik zou inderdaad wel eens naar de kapper willen. Zelf knippen durf ik niet. Irma zou het vast heel goed kunnen. Zij heeft zelf ook prachtig haar. Maar goed, dat is toekomstmuziek.

In Winschoten is een kapper betrapt die stiekem toch een klant knipte. Zou daar een kliklijn voor zijn? Ik zou dat toch een duivels dilemma vinden. Mijn motto is leven en laten leven.

Ik heb ATV vandaag dus alle tijd om schoon te maken, nog twintig squats en sideplanks te doen en verder te lezen in de biografie van Patty Brard. Ook haal ik het nieuws een beetje in. Zo lees ik dat veel leraren ertegenop zien om weer voor de klas te gaan staan, en dat veel burgemeesters geen zin hebben in voetbalwedstrijden en evenementen. Ik snap dat wel. Iedereen heeft zich nou net lekker in zijn leunstoel genesteld. Het is toch een hoop gedoe allemaal, dat lesgeven en orde handhaven. Misschien is dat nieuwe normaal zo gek nog niet. Ben benieuwd wat Rutte en Irma dinsdag bekendmaken. Zij staan voor duivelse dilemma's als je het mij vraagt.

Willem van Reijendam

