Vindicat-rector baalt van 'domme, onverantwoorde actie'

Rector Floris Hamann van de Groninger studentenvereniging Vindicat Atque Polit windt er geen doekjes om. 'Dom en onverantwoord', noemt hij de actie van vijftien leden, die vrijdagavond bijeen waren in het clubgebouw aan de Grote Markt in Groningen.

Hamann baalt en is boos: 'Dit is volledig in strijd met het beleid van de overheid en van Vindicat.' De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt om het imago van Vindicat op te poetsen. Dat was nodig na een aantal incidenten, waarbij de studentenvereniging negatief in het nieuws kwam.

'De relatie met de Groningers, de universiteit, de Hanzehogeschool en de gemeente is een stuk beter dan een aantal jaren geleden. Vrijdag heb ik nog contact gehad de burgemeester. We spraken onze tevredenheid uit over hoe studenten zich momenteel gedragen in de stad Groningen. En vervolgens komt deze actie', zegt de teleurgestelde rector van Vindicat.

Maatregelen

Hamann geeft aan dat er maatregelen tegen de groep zullen worden genomen. Hij wil er niet op vooruitlopen. 'Ik heb op dit moment nog niet iedereen kunnen spreken, maar dat we maatregelen nemen lijkt me duidelijk', aldus de rector.

Op de website van de studentenvereniging staat al wel een verklaring. Daar wordt onder meer gezegd dat de studenten in kwestie verwijderd zullen worden uit de vereniging. 'Wij willen niets te maken hebben met dit gedrag. In deze tijden is het erg belangrijk dat wij ons allemaal, inclusief studenten, houden aan de overheidsmaatregelen.'

Geen herhaling: we zijn dicht

De Vindicat-voorzitter oppert verder het idee om de vijftien studenten bij burgemeester Schuiling langs te sturen.

'Het lijkt me dat stevige woorden van de burgemeester wel blijven hangen. Net als de boete van zo'n vierhonderd euro trouwens.'

Hamann acht de kans op een herhaling van het incident klein. 'We zijn gewoon dicht, punt. Als je er iets moet regelen of doen, dan kan dat. Maar het is niet de bedoeling er 's avonds gefeest of gechilld wordt.'

