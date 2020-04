Bloemisten spinnen garen bij coronacrisis: 'Het is bizar druk'

Hans de Groot heeft bloemenzaken in Haren en Annen. Hij verkoopt veel boeketten die online besteld worden. 'Normaal zijn dat er ongeveer driehonderd per week', zegt hij, 'en nu zijn het er 250 per dag. Het is echt bizar druk. Het is al vier weken lang iedere dag Moederdag.'

Ruimte huren

Mede door de anderhalvemeterregel heeft de bloemist onvoldoende ruimte in zijn winkels om alle boeketten er samen te kunnen stellen. Hij huurt daarom tijdelijk ruimte bij de bloemenveiling in Eelde.

'Hoe het komt dat er zoveel besteld wordt? Mensen kunnen nu niet naar elkaar toe, bijvoorbeeld tijdens een verjaardag, een verdrietig moment of als iemand geslaagd is. En dan bestellen ze een boeket', zegt De Groot. 'Veldboeketten zijn nu erg populair', vult hij aan.

'Niet te geloven toch?'

Ook Anne-Wietse Hofstee in Appingedam heeft het er druk mee. Hij verkoopt deze dagen niet online, maar vooral veel in zijn winkel, die pal tussen twee supermarkten in staat. 'Moet je eens kijken hoe druk het is', zegt hij, terwijl hij naar de volle parkeerplaats voor de winkels wijst. 'Niet te geloven toch?'

Hofstee schat dat hij dertig procent meer verkoopt dan normaal. 'Maar mijn andere winkel, iets verderop, is dicht. Deze winkel hier heeft als voordeel dat er veel publiek langskomt dat ook andere boodschappen doet.'

24 uur per dag thuis

'Ik denk dat veel mensen bloemen kopen omdat ze 24 uur per dag thuis zijn en het thuis dan gezellig willen maken', zegt Hofstee.

'Dit boeket is voor mijzelf', zegt Dineke Heidema. Ze komt net uit de winkel van Hofstee gelopen. 'Wat het zijn? Pioenrozen of ranonkels, één van die twee. Ik wilde eigenlijk tulpen, maar die waren op.'

Dubbele gevoelens

Hofstee heeft dubbele gevoelens over de hoge omzet die hij nu draait. 'Natuurlijk ben ik er blij mee, maar ik heb liever dat het bij iedereen goed gaat. Nu is het contrast zo groot', vindt hij.

Zijn collega De Groot is het daarmee eens. 'We zijn nu vier weken hard aan het werk', zegt hij over de huidige situatie. 'En dat is helemaal niet erg, maar het zou inderdaad mooier zijn als het álle ondernemers goed vergaat.'