Nieuw kunstwerk met ode aan de zee bij Lauwersoog

Eerder werk van Pipsqueak was here!!!

De komende week wordt in Lauwersoog begonnen met de aanleg van een kunstwerk in de haven. Op opslagcontrainers bij 't Ailand maken graffitikunstenaars van Pipsqueak was here!!! een tekening, die een ode aan de zee brengt.

In het kunstwerk worden drie vrouwen vastgelegd, die belangrijk zijn voor de visserij. Barbara Holiershoek van 'Hulp in Nood' in Lauwersoog, Sarah Verroen beleidsmedewerker bij VisNed en kustvisser Barbara Rodenbirg-Geertsema krijgen een plekje in het artwork.

Jeugdfoto's

Pipsqueak was here!!! uit Amsterdam maakt al bijna tien jaar over de hele wereld graffitikunst. De natuur en hoe de mens ermee omgaat is de rode draad in hun werk. Voor het kunstwerk, dat in Lauwersoog wordt gemaakt, maakt het duo gebruik van jeugdfoto's van de drie vrouwen,.

'Het kunstwerk moet de zee als bron van voedsel en leven en onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de zee gaan uitbeelden. Hoe zij dat gaan vormgeven. Daarin laten we ze helemaal vrij', aldus Barbara Rodenburg-Geertsema.

Webcam

Via een extra webcam in de haven van Lauwersoog kunnen de vorderingen van het kunstwerk worden gevolgd. Deze webcam gaat op 22 april online en kan via de website www.web-lauwersoog.nl worden geraadpleegd. De organisatie roept wel op om woensdag, vanwege de corona-perikelen, niet naar Lauwersoog te komen.