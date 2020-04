Robert Post: 'Blij dat ik een punt achter het seizoen kon zetten'

Hij wil niet echt ingaan op de oorzaken daarvan. 'Tussen de oren zat het niet goed. Ik zeg het niet graag, maar ik was blij dat het seizoen klaar was en ik er een punt achter kon zetten.' Post benadrukt dat het binnen het team wel goed zat, maar dat hij persoonlijk zijn draai niet kon vinden. De winter daarvoor brak hij door met drie overwinningen in de Marathon Cup.

Wachtkamer

De afgelopen maanden trok Post zijn eigen plan. Hij bedankte voor een plek in de fusieploeg van Okay Fashion & Jeans en de formatie van trainer Jillert Anema. Zijn tweejarig contract werd ontbonden en zodoende zat de 27-jarige schaatser in de wachtkamer.

Dit kwam als geroepen

Dat duurde niet lang. De leiding van Jumbo Visma benaderde hem voor de nieuw op te zetten ploeg. Post hoefde niet lang na te denken over het aanbod. 'Dit kwam als geroepen en ik werd er meteen warm van.' In de gesprekken die hij voerde gaf hij aan graag verder te willen samenwerken met ploegleider Peter de Vries, die ook al in beeld was. Bij de nieuwe formatie komt hij ook zijn oud-ploeggenoten Ingmar Berga en Erik Jan Kooiman en Mats Stoltenborg tegen.

'Ik kijk er heel erg naar uit en wil er alles uit halen.Wedstrijden winnen voelt als een verslaving. Ik train om dat soort dingen weer voor elkaar te krijgen. Bij de ploeg zijn alle facetten aanwezig om goed te presteren.'