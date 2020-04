Coronacolumn

Het is ook de zon, dat geef ik toe. Hij is minstens zo verantwoordelijk voor mijn passiviteit als dat vermaledijde virus.

Mijn moeder herinnert me ieder jaar aan een uitspraak die ik ooit deed: in de zomer heb ik geen ambities. Het was een vrij terloopse opmerking destijds; niet uitgedacht ook. Raak blijkt 'ie wel; de streber die ik normaliter ben vervaagt met iedere straal.

Ik wil alleen nog maar buiten zijn. Het gevoel van de zon op mijn huid is medicinaal; een wondermiddel tegen alle vormen van slecht humeur. Maar zelfs de zon heeft een keerzijde: onrust.

Uitslapen doe ik vanaf de vroegste lente niet meer, de televisie gaat op zwart, de bank blijft onbezeten. Ik fiets door de weilanden, breng lange zaterdagen door op de tennisbaan, we wandelen het centrum in en drinken koffie op een terras; we ontdekken speeltuinen aan de andere kant van de stad en natuur ver daarbuiten. De zon drijft me de wereld in.

De lente is me goed gezind dit jaar; zelden straalde de zon zo vroeg al zo dwingend zijn boodschap naar binnen: kom eruit! De uitwerking is dit jaar niet anders. Ik spring nog steeds mijn bed uit zodra de lucht achter mijn gordijnen oranje kleurt. Maar ver kom ik niet.

Het bankje in de voortuin is mijn nieuwe beste vriend. Zit ik, dan wil ik niet meer weg. Die ene vergeten boodschap is geen reden meer voor een wandelingetje. De bloemen die ik bij een vriendin wil brengen blijven ongekocht. De nieuwe fiets blijkt prima in de schuur te passen. Met het wegvallen van zoveel uit het dagelijkse leven val ook ik stil.

Ik pak een kopje koffie, smeer me nog eens in en begin aan een boek. Ik maak broodjes voor mijn zoons; ik trek ze uit hun niet zo geheime hut in de bosjes en zet ze op een kleedje naast mijn bankje. We kletsen wat, ze geven me een knuffel en verdwijnen weer in hun spel. Voordat ik mijn boek weer oppak kijk ik nog even op mijn telefoon. Corona is er nog, zie ik. Niks nieuws onder de zon.