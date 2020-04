Scholen van Openbaar Onderwijs Groningen gaan na meivakantie 'zeker niet volgens regulier rooster open' (update)

Dat schrijft Theo Douma, voorzitter van het College van Bestuur van OOG, in een brief aan alle ouders.

Uiterst gecontroleerd

'Mocht de overheid besluiten dat de scholen na de meivakantie (gedeeltelijk) weer open kunnen, dan zal dat op kleine schaal en uiterst gecontroleerd gebeuren', aldus de brief.

Premier Mark Rutte zal dinsdagavond op de wekelijkse 'coronapersconferentie' laten weten óf en in hoeverre de genomen coronamaatregelen zullen worden versoepeld. Ook zal dan worden bekendgemaakt of de scholen al dan niet weer open zullen gaan.

Het OOG zal vervolgens samen met de schoolleidingen gaan overleggen wat dit per school betekent. Ouders van schoolgaande kinderen in Groningen ontvangen op donderdag 23 april bericht over de uitkomst van dat overleg.

'Maar bij alles wat we doen, hanteren we de RIVM-richtlijn', verduidelijkt Douma in gesprek met Radio Noord. 'Als de scholen deels open gaan, moeten we er wel voor zorgen dat er geen grote groepen leerlingen tegelijk binnenkomen. En het zal ook onmogelijk zijn voor ouders om mee de school in te gaan.'

'Per school zal een plan gemaakt moeten worden: welke looprichtingen zijn er, hoe om te gaan met ontsmettingsmiddelen, hoe richt je de schoonmaak in?'

'Houd de scholen dicht'

Eerder sprak lerarenvakbond Leraren in Actie (LIA) nog z'n zorgen uit over het eventuele voornemen om de scholen na de meivakantie weer (gefaseerd) open te laten gaan, en riep op om de scholen dicht te houden.

