Door de mand: Kees Vlietstra staat pal

We kijken samen het journaal. Het gaat over thuisonderwijs in coronatijd. Een schooldirecteur heeft het over de leerachterstanden die de leerlingen oplopen. Hij pleit voor het heropenen van de scholen. Ik kijk naar mijn zoon met een blik van 'hoor je het ook eens van een ander'.

Hij kijkt me smalend aan. Hij geniet juist met volle teugen van deze schoolvrije periode.

'Wat?,' zegt hij. 'Directeurtje praat poep pap. Leerachterstand, leerachterstand. Allemaal gelul. Achterstand waarop? Op wie?'

Ik denk na over een passend antwoord. Te laat. 'Als iedereen stil staat in een file loopt niemand een achterstand op. Je komt alleen wat later aan op je bestemming. So what?'

Over file rijden gesproken: stond van de week muurvast in de file voor de vuilstort in de Duinkerkenstraat. Had mijn auto en gehuurde dieplader vol met spullen gegooid die ik eigenlijk twee jaar geleden al had moeten weg flikkeren. Opruimen dus. Niet omdat ik daar nou zo'n zin in, en tijd voor had maar meer omdat ik bezweek onder ordinaire groepsdruk.

Dat zat zo: Als werknemers van de korfbalbond, het KNKV, worden we in verband met het coronavirus geacht om thuis te werken. In de groepsapp van het personeel had een grappenmaker een paar weken geleden het belachelijke idee opgevat om wat foto's van zijn thuiswerkplek te delen.

Collega achter zijn laptop aan de keukentafel. Kookeiland op de achtergrond. Collega in zijn tuin met uitzicht over het Groene Hart. Collega in zijn leefkuil, collega in zijn jacuzzi. Foto's van zijn kindertjes met koptelefoon braaf aan het huiswerk achter grote Mac schermen. En of het al niet potsierlijk genoeg was gaf hij het stokje door aan een vrouwelijke collega: 'Hoe ziet jouw thuiswerkplek eruit?'

Na de vrouwelijke collega kwam de competitieplanner. En toen de man van de administratie, de vrouw van de servicedesk, de directeur, de evenementen manager. Een nieuwerwetse kettingbrief. Het ene huis was nog mooier, groter, moderner dan het andere.

Ik voelde de bui al hangen. Een dezer dagen zou ook de bondscoach van Jong Oranje zijn hebben en houwen moeten showen. Ik zag daar als een berg tegenop. Mijn huis is als een kringloopwinkel. Als mijn jongens na een week bij hun moeder weer bij mij zijn, overhandig ik ze bij binnenkomst een plattegrond en schema waar ze kunnen eten, slapen, huiswerk maken ('echt niet') en chillen.

In de file voor de stort denk ik aan de opmerking van mijn zoon over al dan niet bestaande leerachterstanden. Hij heeft gelijk. Het is niet erg. Opeens herinner ik me ook de laatste keer dat ik hem geholpen heb met leren.

Hij zat nog op de basisschool. Topografie, Noord-Brabant en Limburg. Ik had de wegenkaart van Nederland op de kamerdeur geplakt. Zoonlief moest dan nadat ik een plaatsnaam had geroepen, zich eerst 10 keer opdrukken, over de bank springen en dan op de kaart Maastricht aanwijzen. Stop de tijd. Dat ging heel lang heel goed. Totdat meneertje tot het inzicht kwam dat het toch allemaal flauwekul is.

'Wat kan mij het schelen waar Kerkrade ligt. Ik ben een kind, geen TomTom.'

Leren in de sport, leren van de sport. Glimlachend lees ik, nog steeds in de file, op mijn mobieltje een interview met Ivan Rudez, de nieuwe coach van Donar. Volgens Rudez zijn er twee types coaches; managers en docenten. En wat een geluk, Rudez is naar eigen zeggen een combinatie van beide. Ben heel benieuwd naar volgend seizoen. Lerend winnen, winnend leren.

Sta nog steeds in de file. Schiet voor geen meter op. Er komt een whatsapp bericht binnen in de groep 'KNKV'. Collega Gesinus Huistra (jaja, broertje van oud FC Groningen speler én trainer Pieter Huistra): 'Ik geef graag de opdracht door aan @Kees .... ben wel benieuwd waar je al die columns schrijft :-)'

Woest draai ik het stuur om. Verlaat de file en rij naar huis. Gooi mijn auto en dieplader leeg. In mijn kringloophuis. Zet een kopje koffie en tik nog steeds woest de volgende reactie in de groepsapp:

'Lieve collega's! Pff, heb toch iets helemaal verkeerd gedaan met mijn salaris onderhandelingen in godbetert 1995 als ik die huizen van jullie allemaal zo zie. Wat een uitzicht, inrichting en ruimte. En de kids keurig aan het huiswerk aan de keukentafel. Wat een schatten. Jaloers hoor. Ja, we hebben het hier in krimpgebied Groningen sowieso al niet makkelijk met de aardbevingen en dan komt nu die corona-rommel er ook nog eens bij. Dat social distancing als maatregel is gelukkig voor ons Groningers dan weer geen enkel probleem. Zijn van nature al afstandelijk en ik moet zeggen dat ik anderhalve meter al verdomd dichtbij vind. Ook voor mijn dierbaren. En zeker voor collega's. Maar goed, hoogtepunt afgelopen week was dat de eerste huizen bij ons in de straat zijn aangesloten op de riolering. Dat is een uitvinding hoor. Komt goed uit ook. Had namelijk voor de coronacrises een strak ontlasting-schema. Maandag poepen op Papendal na afloop van de training met Jong Oranje, dan één keer in de twee weken op dinsdag na afloop van het bondscoachoverleg op KNK-kantoor in Zeist, woensdag bij een club op locatie, liefst in het westen van het land, donderdag op het gehandicapten toilet in Sporthal Kardinge nadat ik de selectie van Nic. aan de warming-up had gezet (250 doorloopballen!), vrijdag meestal bij benzinestation De Dikke Linde langs de A7 en zaterdag én zondag bij Harry's Café in Engelbert. Nu gelukkig dus een eigen wc in mijn eigen kringspierhuis. Heerlijk. Verder kom ik de intelligente lockdown wel door. Dat video vergaderen is wel een dingetje. Geen reet aan natuurlijk. Had ook wat opstartproblemen. Iets met internet. Gelukkig mag ik altijd op de laptop van de buurvrouw, Klaasje. Ook in haar huis. Haar man Govert werkt als arts in het Martini ziekenhuis. Dat is een vitaal beroep, dus Govert is er bijna nooit. Dat is niet fijn voor Klaasje. Ik troost haar zo veel mogelijk. Ik speel dan Baasje over Klaasje (Hier een foto van een sm kamer). Oké, verder plaats ik geen foto's van mijn interieur want heb geen zin om die teringbende op te ruimen om zoals mijn voorgangers het perfecte plaatje van VT Wonen te showen. Bent u toch benieuwd, kom gerust eens langs als u in de buurt bent. Aanbellen bij Klaasje.'

Dat zal ze leren. Sta Pal!