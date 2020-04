Lopend Vuur: Er moet snel statiegeld op blikjes en kleine plastic flesjes komen

Zwerfafval zoals flesjes en blikjes in het Noorderplantsoen in de stad Groningen (Foto: Robert Pastoor/RTV Noord)

De invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes lijkt onvermijdelijk. Vorige week liet staatssecretaris Stientje van Veldhoven (milieu) aan de Tweede Kamer weten dat het aandeel plastic flesjes in het zwerfafval niet is gedaald.

Het kabinet had juist eerder met de verpakkingsindustrie afgesproken om het aantal plastic flesjes in het zwerfafval met 70 tot 90 procent te verlagen. In plaats daarvan is het met 7 procent gestegen.

Eerder liet de staatssecretaris al weten dat het statiegeld ingevoerd zal worden als de afvalvermindering niet gerealiseerd zou worden. Volgens het AD gaat het mogelijk om 15 eurocent per flesje. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil ook statiegeld op blikjes, maar of dat er gaat komen is nog niet duidelijk.

