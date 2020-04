Troostlaidje #22: K Twije - Ik kin die nou nait doeken

Een 'troostlaidje' in deze coronatijd. In het RTV Noord-programma Edwin op Noord riepen we Groninger artiesten op om zo'n liedje te schrijven.

Onder anderen Kira Dekker, Lars Koehoorn, Inge van Calkar en Bert Hadders brachten hun liedje al ten gehore.

Vandaag is het de beurt aan K Twije.

Broers

K Twije wordt gevormd door de broers Bart en Evert Kruizinga. In 2017 wonnen ze bij het Grunnegs Laidjesfestival in het Der Aa Theater in Groningen de tweede prijs. Nu schreven ze, ieder vanuit hun eigen huis, een troostlaidje.

'Het is een rare tijd', zegt Bart. Hij werkt bij de politie, zijn broer is gepensioneerd. 'We hebben het met hulp van een app op de telefoon opgenomen. Dan probeer je wat in elkaar te flansen.'

Het liedje gaat erover hoe raar het is dat je elkaar nu niet kunt aanraken of een knuffel kan geven.

