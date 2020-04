1,5 miljoen euro subsidie voor donkerte in het Waddengebied

'Door mensen de donkerte te laten ervaren, hopen we ze over te halen minder licht in de nacht te maken', zegt sterrenkundige Marlies van de Weijgaert van de Rijksuniversiteit Groningen.

Duurzaam toerisme

Lichtvervuiling neemt in Nederland steeds meer toe. De Donkerte van het Waddengebied is een project van de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Natuur- en Milieufederaties van Friesland en Groningen. Doel van het project is om door beleving van de duisternis duurzaam toerisme in het Waddengebied te stimuleren. De totale kosten van het project bedragen drie miljoen euro.

Weet jij hoe de Melkweg eruit ziet?

Als er niets gebeurt, is over 25 jaar nergens in Europa de Melkweg nog te zien. Van de Weijgaert: 'In het Lauwersmeergebied kun je die nog wel zien. Veel mensen weten niet eens hoe de Melkweg eruit ziet, omdat ze hem nog nooit hebben gezien. Je ziet de melkweg als een witte band aan de hemel.'

Dark Sky Park

Met de 1,5 miljoen euro subsidie van het Waddenfonds wordt van alles gebouwd en georganiseerd om mensen de duisternis te laten beleven en zo duurzaam toerisme te stimuleren. 'Je kunt dan denken aan nachtwandelingen en een outdoor planetarium', vertelt Van de Weijgaert. 'Het Lauwersmeergebied is sinds 2016 een dark sky park. Daarvan zijn er enkele tientallen over de hele wereld. De titel wordt alleen toegekend aan heel donkere plekken.'

