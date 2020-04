La Place op Grote Markt leeggehaald, toekomst onduidelijk

De vestiging van La Place in het voormalige V&D-pand aan de Grote Markt in Groningen gaat dicht. Het is nog maar de vraag of de restaurantketen terugkeert.

Het restaurant, dat vanwege de coronamaatregelen al enige tijd gesloten is, wordt op dit moment leeggehaald.

Eigen keuze

Een woordvoerster van La Place beweert dat het meubilair wordt verwijderd door de pandeigenaar, maar die bestrijdt dat.

'Het is de eigen keuze van La Place', benadrukt projectmanager Emil Meems van de Groningse vastgoedontwikkelaar MWPO. Volgens hem loopt het huurcontract met La Place ook na 1 mei gewoon door.

Toekomst ongewis

Het restaurant zelf laat in het midden of het nog terugkeert in Het Groot Handelshuis, zoals het V&D-pand gaat heten na een ingrijpende verbouwing. 'We voeren gesprekken over een terugkeer', is het enige dat de woordvoerster van La Place daarover kwijt wil.

'Wij zijn in goed overleg met La Place en Jumbo', houdt ook projectmanager Meems zich op de vlakte.

In februari was Meems een stuk opgetogener, toen hij meldde dat La Place definitief op de vierde etage van het pand zou blijven. 'We zijn heel blij dat ze blijven', zei Meems toen. 'Het is voor mensen een vertrouwde plek.'

Gestript en verbouwd

Het oude V&D-pand wordt op dit moment gestript en verbouwd. In het complex komen straks kantoren, flexplekken en winkels.

De benedenverdieping wordt ingeruimd voor een supermarkt van Jumbo. Het oude binnenstadsfiliaal maakt plaats voor een volwaardige supermarkt. Eigenaar Anrico Maat van de Maripaan Groep verwacht dat zijn vijftiende filiaal 'ergens in het najaar' open gaat.

Als de vestiging van La Place verdwijnt uit de Groninger binnenstad, zitten er in het Noorden alleen nog filialen in Emmen en Leeuwarden.

