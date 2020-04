Het is de week van de waarheid voor FC Groningen

Dinsdag maakt het kabinet bekend welke maatregelen er de komende tijd in Nederland gana gelden. Donderdag komt de UEFA bij elkaar en vrijdag wordt er vanuit de KNVB meer duidelijkheid gegeven over het voetbalseizoen.

Collectief optrekken

Op dit moment wil FC Groningen-directeur Wouter Gudde nog niet te veel speculeren over de uitkomsten. Wel heeft hij de hoop dat, welk besluit ook genomen zal worden, de clubs collectief zullen optrekken.

'Alle clubs hebben nu, maar ook straks, te maken met dezelfde uitdaging. Hoe groot je ook bent als club', zegt Gudde. 'We moeten er bijvoorbeeld rekening mee houden dat er langere tijd zonder publiek wordt gespeeld. Dat betekent dat de verdienmodellen van clubs er anders uit komen te zien.'

Sponsoring en kaartverkoop

Bij de grotere competities zijn clubs voornamelijk afhankelijk van tv-gelden. In Nederland ligt dat enigszins anders. De tv-gelden voor dit seizoen zijn inmiddels betaald. 'Dat gaat om een significant bedrag, dus dat zijn voor ons zeker belangrijke gelden', legt Gudde uit.

Het businessmodel voor Nederlandse clubs is meer gericht op sponsoring, seizoenkaart- en losse verkoop. 'Als je voor langere tijd zonder publiek moet voetballen, dan zal een aantal clubs dat niet volhouden.'



Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij een doelpunt? Houdt iedereen zijn emoties onder controle of duiken we allemaal over elkaar heen? Wouter Gudde - Directeur FC Groningen

Op de tribune

Daarnaast is het de vraag hoe het er op de tribune uit komt te zien als supporters bijvoorbeeld anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. 'Ook dat is weer speculeren', geeft Gudde aan.

'Het is zeker dat ook dat collectief opgepakt moet worden. Het is denk ik niet zo simpel om twee stoelen leeg te houden en dat daarnaast dan weer iemand zit. Mensen moeten plassen, willen wat eten of drinken kopen. Maar wat gebeurt er bijvoorbeeld bij een doelpunt? Houdt iedereen zijn emoties onder controle of duiken we allemaal over elkaar heen?'

Het belang van voetbal

Ondanks de onzekerheid ziet Gudde dat toch een redelijk aantal supporters en sponsoren hun kaarten heeft verlengd. Daar is de directeur blij mee. 'Mensen snappen het belang en dat is heel fijn.'

Toch ligt de verkoop van seizoenkaarten momenteel op de helft van wat het had moeten zijn. 'We moeten als clubs nu ook gezamenlijk gaan kijken hoe we er,voor gaan zorgen dat mensen kaarten blijven kopen. Hoe ga je jezelf als branche neerzetten? Kun je het belang van het voetbal neerzetten in deze periode? Met hulp komen we een eind', vertelt Gudde.

Podcast

Komende vrijdag is de directeur van FC Groningen te gast in een extra editie van podcast De Koffiecorner. Vanaf 21.00 is die live te volgen via de kanalen van RTV Noord.

Lees ook:

- FC Groningen raakt juiste snaar met uitdelen paaseitjes

- Volg de laatste ontwikkelingen rond de coronacrisis in ons liveblog