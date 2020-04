Meerdere bewoners Zonnehuis in Zuidhorn aan corona overleden

Dat meldt een woordvoerder van de Zonnehuisgroep, na vragen van RTV Noord.

Woongroepen

Het exacte aantal overleden cliënten wil de zorgorganisatie niet zeggen. In een schriftelijke verklaring staat dat het er 'minder dan vijf' zijn. 'En dit betreuren we zeer en we leven mee met de familie.'

Daarin wordt ook gemeld dat 'minder dan tien cliënten' besmet zijn met het virus. Deze patiënten maken deel uit van twee woongroepen op de locatie Oostergast in Zuidhorn. Een aantal van hen is inmiddels aan de beterende hand, aldus de verklaring.

Alleen besmettingen bevestigd

Zondag bevestigde het woonzorgcentrum alleen dat er mensen besmet waren met het coronavirus. Over sterfgevallen werd niets gemeld. Op de vraag: 'Hoe gaat het met de mensen die besmet zijn met corona?', antwoordde bestuursvoorzitter Nienke Ybema van Zonnehuisgroep Noord toen: 'Nou, eigenlijk boven verwachting. Er is al een aantal mensen hersteld, zij zijn weer terug naar hun appartementen. Een aantal mensen is langer ziek, we hopen dat de groep die nu nog ziek is gaat herstellen.'

Onder controle

Volgens de Zonnehuisgroep is de situatie onder controle. Er zijn voldoende beschermingsmiddelen aanwezig. Bovendien worden zowel cliënten als medewerkers 'laagdrempelig' getest.

Onderdeel van Zonnehuisgroep Noord

Zonnehuis Oostergast in Zuidhorn valt onder de Zonnehuis Oostergast in Zuidhorn valt onder de Zonnehuisgroep Noord . Deze zorginstelling omvat meerdere woon-zorgcomplexen en revalidatiecentra voor ouderen in de provincie Groningen. Daar valt ook Zonnehuis BetingeStaete in Delfzijl onder. Op deze locatie werd op 20 maart het coronavirus bij een bewoner vastgesteld. Zonnehuis Oostergast wordt door de zorginstelling omschreven als 'een zeer grote locatie in Zuidhorn'. Het terrein biedt plaats aan zo'n 300 cliënten, verspreid over meerdere gebouwen en cliëntgroepen. Zo zijn er zeven woningen waarin elk twaalf mensen met dementie wonen. Daarnaast zijn er zes woongroepen voor elk zes cliënten. Oostergast omvat verder ook een revalidatiecentrum en een hospice.

Lees ook:

- Aantal coronabesmettingen bij Zonnehuis Oostergast in Zuidhorn

- Corona vastgesteld bij bewoner oudereninstelling Delfzijl

- Alles over het coronavirus