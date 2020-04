Meerdere bewoners Zonnehuis in Zuidhorn aan corona overleden (update)

Dat meldt een woordvoerder van de Zonnehuisgroep, na vragen van RTV Noord.

Woongroepen

Het exacte aantal overleden cliënten wil de zorgorganisatie niet zeggen, om te voorkomen dat die informatie herleidbaar is naar bewoners. In een schriftelijke verklaring staat dat het er 'minder dan vijf' zijn. 'En dit betreuren we zeer en we leven mee met de familie.'

Daarin wordt ook gemeld dat 'minder dan tien cliënten' besmet zijn met het virus. Deze patiënten maken deel uit van twee woongroepen op de locatie Oostergast in Zuidhorn. Een aantal van hen is inmiddels aan de beterende hand, aldus de verklaring.

Alleen besmettingen bevestigd

Zondag bevestigde het woonzorgcentrum alleen dat er mensen besmet waren met het coronavirus. Over sterfgevallen werd niets gemeld. Op de vraag: 'Hoe gaat het met de mensen die besmet zijn met corona?', antwoordde bestuursvoorzitter Nienke Ybema van Zonnehuisgroep Noord toen: 'Nou, eigenlijk boven verwachting. Er is al een aantal mensen hersteld, zij zijn weer terug naar hun appartementen. Een aantal mensen is langer ziek, we hopen dat de groep die nu nog ziek is gaat herstellen.'

Mogelijk besmet door personeel

Volgens Ybema is de situatie inmiddels onder controle en zijn er voldoende beschermingsmiddelen aanwezig. Hoe de bewoners besmet zijn geraakt, is volgens Ybema niet precies te achterhalen.

'We weten wel dat ook een aantal medewerkers besmet is geraakt. Zij zijn de enigen die bij bewoners in huis komen, dus die zouden het meegenomen kunnen hebben. Daarom testen we iedereen die ook maar een beetje snuft. Zodra we een besmetting vermoeden, blijven mensen gelijk thuis.'

Onrust

Onder de overige bewoners van Zonnehuis Oostergast heerst sinds de uitbraak wel onrust, zegt Ybema. 'Maar onze locatie bestaat uit veel verschillende delen die niet met elkaar in verbinding staan. In de andere gebouwen, waar 260 mensen wonen, is iedereen gezond. We proberen ervoor te zorgen dat dit zo blijft. De laatste anderhalve week hebben we geen nieuwe besmettingen gehad. En het grootste deel van mensen die nu ziek is, herstelt heel goed.'

Geen bezoek

Op de vraag of het kabinet dinsdag moet besluiten om verpleeghuizen weer open te stellen voor bezoek, zegt Ybema: 'Ik denk dat dat nu nog te vroeg komt. Er zijn nog veel verpleeghuizen met besmettingen. Die moeten we eerst beter onder controle krijgen. Dat er geen bezoek mag komen is jammer, maar we organiseren leuke activiteiten als alternatief en bewoners kunnen videobellen.'

Onderdeel van Zonnehuisgroep Noord

Zonnehuis Oostergast in Zuidhorn valt onder de Zonnehuisgroep Noord . Deze zorginstelling omvat meerdere woon-zorgcomplexen en revalidatiecentra voor ouderen in de provincie Groningen. Daar valt ook Zonnehuis BetingeStaete in Delfzijl onder. Op deze locatie werd op 20 maart het coronavirus bij een bewoner vastgesteld. Zonnehuis Oostergast wordt door de zorginstelling omschreven als 'een zeer grote locatie in Zuidhorn'. Het terrein biedt plaats aan zo'n 300 cliënten, verspreid over meerdere gebouwen en cliëntgroepen. Zo zijn er zeven woningen waarin elk twaalf mensen met dementie wonen. Daarnaast zijn er zes woongroepen voor elk zes cliënten. Oostergast omvat verder ook een revalidatiecentrum en een hospice.

Dit bericht is aangevuld met een reactie van bestuursvoorzitter Nynke Ybema van Zonnehuisgroep Noord

