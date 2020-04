Afgesloten kerkepad in Boerakker houdt gemoederen bezig

Het Hoge Diekje, zo heet het pad in de volksmond. Het pad is een meter breed, naar schatting zo'n vijftig meter lang en het loopt van de Boerakkerweg naar het Elzepad. Om er te komen moet je over het erf van een boerderij lopen, om daarna het pad te vinden aan de rand van een weiland,

Versperd na zomerstorm

Volgens bestuurslid Anton van Spronsen van Dorpsbelangen is het pad al driekwart jaar geblokkeerd. Dat gebeurde toen tijdens de zomerstorm van begin juni vorig jaar een grote eik afknapte en het pad versperde.

Volgens Van Spronsen werd er later nog snoeihout bij de afgeknapte boom gestort, waardoor een onpasseerbare barrière ontstond. Enkele weken geleden zou ook een 'verboden toegang'-bord zijn geplaatst.

We willen heel graag dat het weer open gaat Anton van Spronsen - Dorpsbelangen Boerakker

'Jammer', vindt Van Spronsen. 'Het is een mooi paadje, dat belangrijk is voor het dorp en onze inwoners.' Volgens het bestuurslid is het Hoge Diekje een stuk van een ommetje dat al sinds jaar en dag wordt gebruikt door de inwoners van Boerakker. Ook het parcours van de jaarlijkse survivalrun gaat over het Hoge Diekje. 'We willen heel graag dat het weer open gaat.'

Eeuwenoud pad

Hoe oud het pad precies is, is niet bekend. In de volksmond bestaat het al een eeuwigheid en liep het van Tolbert naar Niebert, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Van Spronsen: 'Op oude kaarten is het niet te vinden. Er staat hooguit een stipje op de plek waar het pad ligt.'

Onze voorzitter langs geweest om over de situatie te praten, maar dat heeft niets opgeleverd Anton van Spronsen - Dorpsbelangen Boerakker

Wat de zaak ingewikkeld maakt, is dat het pad over een perceel loopt dat bij de boerderij hoort. Een buurtbewoner onderhield het Hoge Diekje naar eigen zeggen in overleg met de bewoonster van de boerderij zo'n dertig jaar lang. Maar vijf jaar gelden overleed de vrouw en werd de boerderij en de daarbij behorende percelen nagelaten aan een inwoner van Tolbert.

'De voorzitter van Dorpsbelangen is bij hem langs geweest om over de situatie te praten, maar dat heeft niets opgeleverd.'

Brand

Afgelopen paasweekend ontstond 's nachts brand in de stapel snoeihout. Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend. De brandweer van Grootegast heeft de brand geblust. Niet alleen het snoeihout is verbrand ook een paar bomen raakten beschadigd.

Dorpsbelangen heeft de zaak onder de aandacht gebracht bij de gemeente Westerkwartier, waar het in de portefeuille van Bert Nederveen zit. Hij laat weten dat de situatie de aandacht heeft.

'Ik heb inmiddels telefonisch contact gehad met de eigenaar. We hebben afgesproken dat we na de coronatijd met elkaar in gesprek gaan. Dat is overigens geen garantie dat het pad ook weer opengaat, maar het is goed om elkaar hierover te spreken.'

Geen reactie

De eigenaar van het perceel is herhaaldelijk benaderd om diens kant van het verhaal te vertellen, maar dat heeft niet tot een reactie geleid.