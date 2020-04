'Elfstedenkoorts' heeft roeiers goed te pakken

Als het even kan, stappen ze drie keer per week de boot in. Frank Admiraal, zijn vrouw Tekla uit Bedum en Peter van Dijk uit Aduard hebben een helder doel voor ogen: het roeien van de Elfstedentocht.

In het derde weekend van juni wil het drietal beginnen aan de monstertocht over de Friese wateren. Op eigen initiatief, want de georganiseerde 'Tocht der Tochten' die voor eind mei gepland stond, is door de coronacrisis afgelast.

Uit de jaren vijftig

'We vinden het roeien zo leuk en we waren al in training. Dus hebben we besloten om door te gaan', vertelt Frank Admiraal. Hij is net gaan zitten als stuurman in de boot die in de jaren vijftig gebouwd is. Baflo is deze keer de startplek.

Het authentieke karakter van het vaartuig maakt het plaatje op de wateren van het Groningse Hogeland compleet. Op volle snelheid halen ze tien à elf kilometer per uur.

Uithoudingsvermogen

Dat de boot nog te gebruiken is, is voor een groot deel te danken aan Peter van Dijk. 'Er mankeerde nogal wat aan de afstelling. Daar heb ik wat aan gedaan. Ook de trailer is nu beter geschikt om de boot van de helling in het water te krijgen', vertelt hij.

Per training leggen ze zo'n dertig kilometer af om voldoende uithoudingsvermogen te kweken voor de 200 kilometer door Friesland.