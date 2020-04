'Anticoronaschermen moeten het werk in auto veiliger maken'

Met veel lawaai snijdt een machine in een plaat van polycarbonaat. Van deze doorzichtige kunststof wordt een doorzichtig scherm gemaakt. 'Kijk, dit plaats je dan in de auto', zegt ondernemer Arjan Kock uit Baflo terwijl hij de plaat omhoog houdt.

Zijn bedrijf Just in Case houdt zich normaal bezig met het inrichten van bedrijfswagens en flightcases. Vanwege de coronacrisis worden er nu schotten gemaakt die in auto's geplaatst kunnen worden.

Veel vraag

Kock kwam op het idee om de spatschermen te produceren, nadat hij was benaderd door de provincie Groningen. 'Die wilden graag in een dienstwagen van een gedeputeerde een beschermingsschot tussen de achterbank en de chauffeur. We dachten: als ze daar één nodig hebben dan zijn er vast meer mensen', zegt Kock.

Vervolgens benaderden ze een aantal bedrijven. De eerste schotten zijn al in productie genomen.

Bushokjes zijn hier tegenwoordig ook van gemaakt Arjan Kock - ondernemer

Het bedrijf maakt ook schotten die tussen de bijrijder en passagiers kan komen te staan. 'Deze kunnen bijvoorbeeld door rijschoolhouders gebruikt worden', legt Kock uit.

De schotten zijn gemaakt van polycarbonaat. 'Dit is een doorzichtige heldere kunststof die heel buigzaam is. Bushokjes zijn hier tegenwoordig ook van gemaakt. We houden rekening met de veiligheid, dus zitten er openingen aan de boven- en zijkant. Dan kan je elkaar nog horen, maar kun je er eventueel ook langs, mocht er iets gebeuren', zegt Kock.



Het productieproces is in volle gang. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)



Mag je met dit scherm de weg op?

'Daar is geen uitsluitsel over', zegt Arjan Kock. Hij heeft bij diverse instanties geïnformeerd over of de schermen moeten voldoen aan bepaalde eisen. 'De enige eis die er nu ligt, is die van het RIVM. Dat je niet naar elkaar moet kunnen hoesten binnen 1,5 meter.'

De Bafloër ondernemer heeft ook bij de politie geïnformeerd en die konden hem ook geen duidelijkheid geven. 'Misschien willen die ook nog wel een scherm voor in de auto?', grapt Kock.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten veel vragen te krijgen over coronamaatregelen. Ze weten nog niet of het aanbrengen van een anticoronascherm is toegestaan.

'We zijn momenteel veel bezig met dit soort initiatieven. Er wordt over gesproken en nagedacht. Hierover zijn we ook in gesprek met het RIVM en de RWD. Die maken afwegingen als het gaat om de volksgezondheid en rijveiligheid', aldus woordvoerder Joris Drost.

Voldoende werk

Kock is blij dat hij zijn acht medewerkers aan het werk kan houden. 'We merken dat er minder vraag is naar ons reguliere werk. Dit is een mooie manier om dat op te vangen. Deze anticoronaschermen doen hun werk en zorgen ervoor dat hoest- of niesdruppels zich niet verspreiden. De chauffeur kan hierdoor veilig zijn werk doen', zegt Arjan Kock.

