Kerken in coronatijd: 'Je merkt nu pas hoe belangrijk het is om rituelen bij te wonen'

Kerkdiensten via een stream, pastoraat via de telefoon, geen communie, geen rituelen. De coronacrisis maakt het kerkelijk leven uiterst schraal. Zeker tot en met Pinksteren blijft het behelpen, zowel voor protestanten als voor katholieken.

'Het grootste verschil vanuit het perspectief van de predikant zijn de kerkdiensten', zegt dominee Marga Baas van de Groningse PKN-gemeente De Fontein. 'Die vormen het hart van mijn werk. Waar ik normaal voorga in een kerkdienst met honderd à honderdtwintig gemeenteleden, daar sta ik nu in een vrijwel lege kerk met een organist en een paar technici op grote afstand. Dat voelt onwezenlijk. Het is niet alleen voor mij, maar ook voor de gemeenteleden een hele ingrijpende verandering. Er zijn weliswaar mensen die zeggen dat ze geconcentreerder luisteren naar de preek via de stream, maar de behoefte aan fysieke nabijheid is groot.'

Rituelen

Met name in de week voor Pasen, altijd bomvol bijeenkomsten en rituelen, was dat gemis duidelijk voelbaar: 'Natuurlijk is het fijn dat mensen onze diensten dan online kunnen volgen, maar je merkt wat voor kracht rituelen hebben die je daadwerkelijk kunt delen en beleven. Het doorgeven van de beker, het getuige zijn van het binnendragen van de Paaskaars, elkaar een hand kunnen geven. Eigenlijk merk ik nu pas hoe belangrijk de fysieke rituelen zijn, ook in de zo geestelijke protestantse kerk.'

Bidden

Ook de katholieken moeten het in elk geval tot 1 juni stellen zonder de mis, vertelt woordvoerder Lammert de Hoop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Het bisdom heeft onlangs bij de negentien parochies geïnventariseerd hoe het kerkelijk leven er nu uitziet. Weliswaar zijn veel kerkgebouwen op een vast moment in de week open om te kunnen bidden of om een kaars te branden en een zijkapel van de St. Jozefkathedraal is zelfs vaak geopend, maar bijeenkomsten zijn er niet.

Communie

Ook ter communie gaan, het sacrament waarbij de gelovigen in de vorm van de hostie het lichaam van Christus krijgen, is dus onmogelijk. Alleen in Emmen heeft een priester op Witte Donderdag, van achter een plastic scherm en zijn handen steeds opnieuw ontsmettend, aan gelovigen de hostie toegediend. De Hoop: 'We organiseren nu wel vaker het ritueel van de Uitstelling van het Allerheiligste, waarbij een grote hostie op de monstrans aan de gelovigen getoond wordt. En verder moeten de gelovigen het doen met een geestelijke communie, tijdens de gestreamde mis. De meeste parochies zetten die op YouTube. Ze zenden die bij voorkeur live uit op een tijdstip dat niet botst met de landelijke mis op de KRO, zondagochtend.'

Pastoraat

Niet alleen kerkdiensten en missen, ook het pastoraat lijdt onder de coronamaatregelen. Marga Baas: 'Ik kan nog maar weinig mensen persoonlijk bezoeken, hooguit in noodsituaties. Ik bel zelf veel mensen, soms mail ik. Mensen in mijn gemeente zijn van de leeftijd dat ze niet uit zichzelf bellen, je moet hen bellen, als dominee. Gelukkig hebben gemeenteleden ook eigen telefooncirkels opgezet, waardoor mensen contact met elkaar opnemen. Zo wordt iedereen die daar behoefte aan heeft, zeker eens in de week gebeld. Het is wel een behoorlijke beperking van mijn werk. Sommige mensen in verpleeghuizen zijn telefonisch niet bereikbaar, dan heb je alleen de mogelijkheid om een kaartje sturen, dat is echt verdrietig.'

Ziekenzalving

Pastores en pastoraal werkenden van de noordelijke parochies doen ook wat ze kunnen om contact te houden met de katholieke gelovigen. Ook dat gaat grotendeels via de telefoon. Ernstig zieken kunnen wel het sacrament van de ziekenzalving toegediend krijgen, waarvoor de priester daadwerkelijk langs komt, maar dat gebeurt volgens De Hoop 'incidenteel'.

Uitvaarten

Bij uitvaarten is de rol van priester en predikant ook zeer beperkt. Zeker, ze kunnen het woord voeren, maar er is bijna niemand die het hoort, want er mogen hooguit dertig mensen bij aanwezig zijn. De Hoop kent een priester die zelf dan maar de koorzang voor zijn rekening neemt, opdat meer nabestaanden bij de mis kunnen zijn.

Het is schipperen, zegt ook Marga Baas: 'Ik ben bij twee uitvaarten betrokken geweest. De uitvaart ging dan goed, maar het is toch vreemd: iedereen zit ver uit elkaar, je kunt elkaar niet condoleren, geen troostende gebaren maken. Je merkt nu pas hoe belangrijk dat fysieke contact is, gewoon een hand op iemands arm kunnen leggen.'

Pinksteren

De kerken kijken uit naar 1 juni, de dag na Pinksteren als de maatregelen mogelijk versoepeld worden. Voor Pinksteren zelf zijn de Groningse PKN-gemeenten een gezamenlijke dienst aan het voorbereiden die dan gestreamd wordt. Marga Baas: 'Hopelijk is dat de laatste keer dat dat nodig is.'

Lees ook:

- Kijk terug: Paasviering in de Martinikerk

- Alles over de coronacrisis