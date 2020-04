Platform Ziel komt van New York naar Groningen om kleding te verduurzamen

De verwachting is dat binnen een paar jaar tientallen arbeidsplaatsen gerealiseerd worden.

Dat gebeurt met steun van het GROEIfonds van Economic Board Groningen (EBG). De andere investeerders zijn Borski Fund uit Amsterdam en het Duitse Purpose Ventures. In de stad Groningen wordt een team van minimaal tien ontwikkelaars gevormd.

Duurzame lijnen

Op korte termijn is in Noord-Groningen een demonstratielocatie voorzien. Het is bedoeld om aan kledingproducenten te laten zien hoe productielijnen met duurzame productie van kleding opgezet kunnen worden.

Het voornaamste doel van het IT-team is om kledingproducenten op het platform te ontsluiten, om op flexibele wijze een vraag gestuurde kledingproductie tot stand te brengen.

Vanuit New York

Ziel is een wereldwijd platform dat lokaal produceren van kleding bereikbaar en betaalbaar maakt. In New York experimenteert Ziel al sinds 2017 met deze techniek voor de Amerikaanse markt. Nu beginnen ze in de provincie Groningen om van daaruit Europa te gaan bedienen.

Locatie zoeken

In New Burgh, anderhalf uur boven New York, is sinds medio 2019 een demonstratielocatie in bedrijf waar 25 mensen werken. Het is de bedoeling om op korte termijn in Noord-Groningen iets vergelijkbaars op te zetten. Er wordt gezocht naar een geschikte locatie.

De keuze om Ziel naar Nederland en in het bijzonder Groningen te brengen, heeft te maken met geschikte randvoorwaarden voor techbedrijven in Groningen plus de betrokkenheid van ondernemer Jeroen Zanen die in Groningen woont.

Hoogopgeleid

Volgens Sytze Hellinga van EBG, is Groningen een goede locatie voor Ziel. 'We zijn in Groningen erg goed ingericht op het snel kunnen ontwikkelen van nieuwe concepten en bedrijven. Tevens hebben we hoogopgeleide developers rondlopen.'

Duurzaamheid

Daarnaast biedt Noord-Groningen volgens Hellinga goede mogelijkheden om de eerste vraaggestuurde kledingfabriek van Europa te starten. Bovendien is het investeringsklimaat gunstig, helemaal als het gaat om bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben. 'Er zijn steeds meer fondsen die willen investeren in duurzaamheid. Die zien winstmaximalisatie niet meer als belangrijkste doel', aldus Zanen.

Vraag en aanbod

Volgens Marleen Vogelaar, eigenaar van Ziel, heeft de kledingindustrie snel een impactvolle oplossing nodig om te verduurzamen. Ziel brengt vraag van consumenten aan de ene kant en de aanbod van kleding producerende bedrijven aan de andere kant bij elkaar. 'Door slim gebruik te maken van kunstmatige intelligentie kunnen we met ons platform straks vraag naar en aanbod van kleding op elkaar aan laten sluiten.'

Dat betekent dat er precies wordt geproduceerd wat er nodig is en ook nog lokaal, dus er is minder transport nodig en we zorgen voor lokale werkgelegenheid. Zanen. 'Een spijkerbroek bijvoorbeeld vliegt nu de hele wereld over om van de producent bij de klant te komen. Daar moeten we van af.'

Niets weggooien

Vogelaar hierover. 'Op dit moment wordt er per collectie gemiddeld 40 procent te veel ingekocht door winkels. Een groot gedeelte daarvan wordt uiteindelijk vernietigd. Terwijl het produceren van kleding enorm belastend is voor het milieu. Er hoeft straks niets meer te worden weggegooid. Elke fabriek kan straks werken met ons platform.'

Een aantal jaren

Het doel van Ziel is om in de komende negen maanden een groot deel van de benodigde technologie te ontwikkelen. Om op die manier binnen een aantal jaren de meeste grote Europese kledingproducenten op het platform te kunnen ontsluiten.