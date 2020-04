Zorgen bij Lopster gemeenteraad om trage versterking

De gemeenteraad van Loppersum ging maandagavond unaniem akkoord met het lokale versterkingsplan voor dit jaar. Wel maken partijen zich ernstige zorgen over de voortgang en de verschillen in het gebied.

Zo is de planning van vorig jaar bij lange na niet gehaald en ook dit jaar zit de snelheid er nog niet in.

De vergadering werd maandagavond via een videoverbinding gehouden



Elke gemeente in het aardbevingsgebied maakt samen met de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) jaarlijks een versterkingsplan. Daarin staat hoeveel huizen dat jaar geïnspecteerd, beoordeeld en aangepakt moeten worden.

Vooral op de beoordelingen loopt het vast. Zo zijn afgelopen jaar verspreid over de gemeente 221 huizen met een verhoogd risico geïnspecteerd. Slechts twee huizen hebben een versterkingsadvies gekregen. De andere 219 eigenaren krijgen dat advies pas dit jaar.

Teveel tijd naar organisatie

Dat is volgens raadsleden niet hoopvol, zeker niet nadat de NCG liet weten dat er in januari, februari en maart slechts elf versterkte huizen zijn opgeleverd.

'De NCG-directeur zei dat je geen uitstekende cijfers kunt verwachten van een organisatie in ontwikkeling. Volgens mij zijn ze constant in ontwikkeling en wordt er teveel tijd gestoken in de organisatie en te weinig in de huizen', zegt VVD-raadslid Bert-Jan Huizing.

'Ineens veilig'

Volgens oppositiepartij Lokaal Belang Eemsdelta probeert het Rijk op deze manier zo min mogelijk huizen te versterken. Aangezien de gaskraan steeds verder dichtgaat, zijn er elk jaar minder versterkingsmaatregelen nodig. 'Het hele circus dreigt af te stevenen op één conclusie: dat het hele gebied straks ineens veilig is', zegt Geert-Jan Reinders.

De ongelijkheid moet geen hoofdrol gaan spelen Bé Prins - ChristenUnie

Dat kan voor ongelijkheid zorgen binnen het gebied. Terwijl huizen in de ene straat wel gesloopt en herbouwd worden, worden huizen in een straat verderop enkele jaren later zonder maatregelen veilig verklaard. 'De ongelijkheid moet geen hoofdrol gaan spelen, maar het lijkt erop alsof dat gebeurt', zegt Bé Prins (ChristenUnie).

Het dossier stijgt PvdA-raadslid Chris Bultje boven de pet. De coalitiepartij wil alleen instemmen met het gedeelte waarvoor de gemeente verantwoordelijk is: 'Het hele dossier is ondoorzichtelijk en op belangrijke onderdelen hebben wij geen invloed. Richting inwoners lijkt dat wel zo, terwijl wij net als hen nog heel veel vragen hebben', zegt Bultje.

Ik stoor me aan het circus dat is opgetuigd Pier Prins - CDA

Niet alles tegelijk

Wethouder Pier Prins (CDA) zegt dat hij zich ook stoort aan de bureaucratie en 'het circus dat is opgetuigd'. Hij benadrukt dat alle vijfduizend panden in Loppersum opgenomen en beoordeeld worden. 'Maar we kunnen niet alle huizen tegelijk aanpakken, daarom moeten we op risico prioriteren.'

Loppersum probeert ongelijkheid te voorkomen door op sommige plekken gebiedsgericht te werken. 'Als een aantal huizen in één straat met een verhoogd risico wordt opgenomen, proberen we omliggende huizen met een licht verhoogd of normaal risico ook gelijk mee te nemen', zegt Prins.

Zorgen om wisselwoningen

De wethouder waarschuwt dat de bouw van wisselwoningen, waar mogelijk nog meer van nodig zijn, ook vertragend werkten. Zo keerden omwonenden van de Wirdumerweg zich vorig jaar fel tegen de plannen voor wisselwoningen bij hun buurt vanwege wegvallend uitzicht en meer verkeersdrukte. Ze maakten bezwaar en er volgden meerdere gesprekken met de gemeente.

'Het realiseren van wisselwoningen kan soms wel anderhalf jaar duren. We moeten ons achter de oren krabben of we wel op de goede manier bezig zijn. Burgerparticipatie is heel belangrijk, maar misschien moet wetgeving veranderd worden om de voortgang niet te verstoren', zegt wethouder Prins.

Dat roept nog wel een vraag op bij Lokaal Belang Eemsdelta, die 23 wisselwoningen leeg ziet staan bij de Zwartelaan. Prins: 'Dat vinden we ontzettend jammer, maar dat heeft te maken met de doorloop van de planning. De projecten moeten sneller achter elkaar komen.'

Nog 1.300 moeten wachten

De NCG heeft onvoldoende capaciteit om alle woningen in Loppersum dit jaar op te nemen. Er blijven nog 1.300 adressen over die pas in 2021 of later opgepakt kunnen worden.

