Nieuwbouw in zicht na centrumbrand Musselkanaal

De ravage na de brand in Musselkanaal, bijna twee jaar geleden (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Er vindt mogelijk dit jaar nog nieuwbouw plaats op het braakliggende terrein in het centrum van Musselkanaal. Partijen zijn ruim anderhalf jaar na de brand bezig met planvorming.

Dat blijkt uit de centrumvisie voor Musselkanaal, waarin gerept wordt van nieuwbouw. De centrumvisie is door de gemeenteraad van Stadskanaal goedgekeurd.

'In 2020 moeten de plannen voor de brandlocatie worden uitgewerkt en zal gestart worden met de nieuwbouw', staat in de notitie. 'De ontwikkeling en herbouwopgave ligt primair bij de private partijen.'

Een woordvoerder van de gemeente Stadskanaal bevestigt de plannen.

Door de coronacrisis wordt het spannend of de start van de bouw dit jaar nog lukt Woordvoerder projectgroep

Continu in gesprek

'Een projectgroep, waarin ook ondernemers uit Musselkanaal zitten, zijn continu met elkaar in gesprek op allerlei niveaus om dit voor elkaar te krijgen', meldt de woordvoerder. 'Door de coronacrisis wordt het spannend of de start van de bouw dit jaar nog lukt, maar het is hoopvol nieuws.'

Volgens de woordvoerder speelt de afwikkeling van de brand een rol bij de planning om mogelijk dit jaar nog te starten met de bouw.

'Vanwege het uitkeren van verzekeringsgeld zal je binnen een bepaalde periode aan de slag moeten gaan met nieuwbouw plannen. Alles was erop gericht om er dit jaar een klap op te geven.'

Reactie volgt

Ondernemer Michaël Rolfes, een van de getroffen ondernemers en een van de pandeigenaren, zegt in een reactie nog niks over de plannen te kunnen zeggen, maar later met een reactie te zullen komen.

Het centrum van Musselkanaal werd in de nacht van 20 op 21 april opgeschrikt door een grote brand, waarbij meerdere winkels in rook opgingen en een leeg gat in het winkelhart ontstond.

Lees ook:

- Burgemeester: 'Grote brand is klap voor Musselkanaal' (update)