Juf geeft les in de tuin: 'Alles uit de kast om alle kinderen te bereiken'

Het varieert van online taallessen tot aan een juf die elke dag in de tuin van een Algarijns gezin les komt geven aan de twee kinderen.

Taalles

Clair Haan geeft normaal gesproken les in Nederlandse taal aan een groepje van twaalf buitenlandse kinderen op OBS De Springplank in Marum. De kinderen doen gewoon mee met de klas en komen daarnaast een paar keer per week bij haar.

Door corona moet nu alles via de computer. Dat is voor deze kinderen extra riskant, zegt juf Clair. 'Het Nederlandse taalaanbod is nu nihil. Als je thuis je moedertaal spreekt, dan hoor je weinig Nederlands.'

Gevlucht

Dat geldt ook voor Hind (groep 8), Hala (groep 6) en Robie (groep 4). Ze zijn met hun ouders gevlucht voor de oorlog in Syrië. Ze wonen nu 2,5 jaar in Nederland en spreken de taal al aardig, maar thuis is de voertaal Arabisch.

Hoewel ze onderling nog wel eens Nederlands spreken. Hind: 'En mijn ouders krijgen ook les van hun juf, daar help ik ook soms mee.'

Online contact

Met z'n drieën zitten ze achter twee laptops van school in de woonkamer, terwijl hun kleine broertje zichzelf even vermaakt. Ze volgen de online les van juf Clair, die is gericht op woordenschat. Maar het gaat Clair Haan niet alleen om de inhoud. 'Het is ook zorgen voor het contact en de relatie.'

Het online krijgen van alle kinderen is niet makkelijk. Het scheelde dat Clair door de taallessen al contact had met ouders. 'Ik heb echt met ouders via whatsapp en videobellen geprobeerd het voor elkaar te krijgen.'

Met een taalachterstand loop je extra het vuur uit je sloffen Marjanke Kuipers - juf bij CBS De Delta

Les in de tuin

Toch lukt het niet altijd. Rached (groep 3) en Nihal (groep 2) in Zevenhuizen raakten te veel uit beeld; het online onderwijs bleek te moeilijk voor de Algarijnse kinderen. Sinds oktober zijn ze in Nederland.

Juf Marjanke Kuipers van CBS De Delta wilde het er niet bij laten zitten. Ze gaat elke schooldag naar de tuin van de kinderen om daar les te geven. Terwijl Nihal met dobbelstenen gooit en de ogen bij elkaar moet optellen, moet Rached hardop lezen.

Overladen met informatie

Juf Marjanke: 'Alleen met een werkomschrijving is het qua taal te moeilijk.' Het is een aparte situatie, zo lesgeven in de tuin. Maar ze heeft het er voor over. 'Met een taalachterstand loop je extra het vuur uit je sloffen. Anders weet je van tevoren dat het niveau naar beneden gaat en dat wil je niet.'

Ik mis mijn vrienden Hala - leerlinge uit Syrië

De moeilijkste groep zijn de kinderen die helemaal niet online kwamen en waarvan de ouders onbereikbaar bleven. Clair Haan: 'Sommige ouders zijn nog maar net in Nederland. Die krijgen mailtjes van school met allerlei instructies, worden overladen met informatie. Die hebben misschien een thuissituatie waarin de zorgen heel groot zijn. Het is voor sommige gezinnen een hele moeilijk situatie.'

Buitenspelen

Na wekenlang proberen zijn ook die ouders bereikt, vooral dankzij de Syrische vrijwilligster van juf Clair. 'Ze heeft in het Syrisch whatsapp-berichtjes verstuurd naar ouders.' Omdat online lessen volgen echt een stap te ver blijkt, krijgt een groepje kinderen uit deze gezinnen op school les. Alles om ze er maar bij te houden.

Hind, Hala en Robie vinden de online lessen leuk, maar missen school. Vanwege corona spelen ze alleen buiten als er geen andere kinderen zijn. Hala: 'Dat vindt mijn vader fijner.' Weer naar school gaan zou betekenen dat ze hun leven weer kunnen oppakken. Hala: 'Ik mis mijn vrienden.'

