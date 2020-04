Voorontwerp Boogplein Winsum is af en digitaal te bekijken

Hoe komt het Boogplein in Winsum eruit te zien? Op die vraag geeft de gemeente Het Hogeland in samenwerking met de projectontwikkelaar duidelijkheid. Het zogeheten voorontwerp bestemmingsplan is nu in te zien. Hierin is te lezen en te zien wat de plannen zijn.

Het Boogplein is nu nog een braakliggend terrein. Door het aan te pakken hoopt de gemeente het centrum van Winsum aantrekkelijker te maken. Er komen winkels, nieuwe woningen en een appartementencomplex.

Passen bij bestaande bebouwing

De woningen zijn volgens de projectontwikkelaar Eco Vastgoed/Tandem en gemeente zo ontworpen dat ze aansluiten bij het historische centrum van Winsum. De gebouwen zijn duurzaam en milieubewust en passen in de stijl van het (beschermde) dorpsgezicht.

In 2019 werden er al ruwe schetsen voor het Boogplein gepresenteerd. Met nieuwe afbeeldingen wordt nu duidelijk hoe het er uiteindelijk uit gaat zien.

Langs het Winsumerdiep komen twee appartementencomplexen (12 en 6 woningen).(Foto: Gemeente Het Hogeland)



Aanzicht van de nieuwe appartementencomplexen vanaf de waterkant. (Foto: Gemeente Het Hogeland)



De nieuwe appartementen vanaf het dorpsplein. (Foto: Gemeente Het Hogeland)



Aan het dorpsplein komt een nieuwe winkelruimte met een appartement en een studio. (Foto's: Gemeente Het Hogeland)



Verder komen er twee vrijstaande woningen aan de Ripperdastraat. Ook moet er op het Boogplein een plein komen. De ontwerpen hiervan worden nog uitgewerkt.

Geen informatiebijeenkomst

Normaal gesproken zou de gemeente Het Hogeland een informatiebijeenkomst organiseren over de plannen, maar vanwege het coronavirus gaat dat niet. Inwoners kunnen via de website van Het Hogeland reageren en vragen stellen over het nieuwe ontwerp. Deze zullen dan worden meegenomen in het definitieve ontwerp.

Het voorontwerp van het Boogplein is op de website van de gemeente digitaal zes weken in te zien vanaf woensdag 22 april tot dinsdag 2 juni, . In het voorjaar van 2021 moet de bouw starten.

Geschiedenis

Tot ongeveer twintig jaar geleden was het Boogplein de plek waar bouwmarkt Sennema te vinden was. Nadat de bouwmarkt verhuisde is het oude pand afgebroken en is het terrein leeg.

De gemeente heeft sinds die tijd geprobeerd iets op het terrein te ontwikkelen. Dat mislukte totdat in 2018 projectontwikkelaar Eco Vastgoed/Tandem met de gemeente in zee wilde en op het terrein wil bouwen.

Aanpak lege panden

Het centrum van Winsum is de laatste jaren veranderd. De gemeente voert samen met ondernemers een plan uit om leegstaande panden te vullen.

Winkeliers die zich weer in het centrum wilde vestigen kregen subsidie om te verhuizen, panden te verbouwen en gevels op te knappen. Een aantal ondernemers heeft hiervan gebruik gemaakt en is verhuisd naar het centrum.

De subsidieregeling kreeg een vervolg in 2019 dankzij een bijdrage van 700.000 euro vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG).

Negen ondernemers hebben hier aanspraak op gemaakt en nog drie aanvragen zijn in behandeling. Volgens de gemeente is daarmee de subsidiepot op en de aanpak een groot succes.

Lees ook:

- Boogplein in Winsum heeft eindelijk een bestemming (2019)

- Omwonenden Boogplein hebben nog een hoop vragen over nieuwbouw (2018)