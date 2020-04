Meisje op 'iconische oorlogsfoto' is Betsy uit Appingedam

Wie herkent dit meisje op een verbandpost in Ten Boer tijdens de Tweede Wereldoorlog? Dat vroeg historicus Martin Hillenga van de Verhalen van Groningen afgelopen januari in een uitzending van Noord Vandaag.

De foto was genomineerd voor de verkiezing van de honderd meest iconische oorlogsfoto's van Nederland, maar het verhaal erachter was niet bekend.

'Dat is mijn moeder'

Deze week kwam er een mail binnen bij RTV Noord. 'Dat meisje op de foto is mijn moeder en ze heet Betsy Wieringa', schreef Anja de Vries uit Farmsum. Zelf weet zij niet zo heel veel van het verhaal van haar moeder. 'Ze sprak eigenlijk nooit over de oorlog.' Maar haar oom en de zwager van Betsy, Tinus Smit uit Bedum, kan meer vertellen.

Granaatscherven

'Voluit heet ze Elisabeth Wieringa en ze was de zus van mijn vrouw', zegt Smit. Betsy, want zo werd ze genoemd, woonde als kind in Appingedam. In april 1945 verschansten de Duitsers zich daar in de buurt, nadat de Canadezen de stad Groningen hadden bevrijd. Er werd hard gevochten en de bevolking had daar onder te lijden.

Smit gaat verder: 'De familie Wieringa zocht in 1945 onderdak bij kennissen in Appingedam, omdat die een kelder hadden waarin ze konden schuilen. Maar ze werden getroffen door granaatscherven. Betsy, die toen 6 jaar oud was, raakte gewond aan haar hand en haar voet.'

'De moeder van Betsy kreeg een granaatscherf in haar arm', vervolgt Smit. 'Zij is altijd verlamd gebleven aan die arm. Zij is door de Canadezen naar een ziekenhuis in Groningen gebracht. Betsy werd naar de verbandpost in Ten Boer gereden en daar is deze foto gemaakt.'

Broertje

Betsy had ook een broertje van 3 jaar oud. Ook hij raakte gewond, vertelt Smit. 'Het laatste wat hij zei was: 'Ik ga slapen, ik ben moe.' Het jongetje is naar een ziekenhuis in Groningen gebracht, maar naar een ander ziekenhuis dan zijn moeder. Zijn vader heeft hem daar later gevonden, maar toen was hij al overleden.'

Betsy is twee dagen nadat zij was aangekomen in Ten Boer door verpleegkundigen naar haar moeder in Groningen gebracht. 'Er is ook een foto van haar en haar moeder in dat ziekenhuis. Wij denken tenminste dat dat haar moeder is, want daar ligt een vrouw met haar arm in het verband.'

Bikkel

Betsy is slechts 55 jaar oud geworden. 'Ik noemde haar altijd de bikkel van de familie', zegt Smit. 'Maar toen kreeg ze darmkanker en daar was niets meer aan te doen.' In 1994 is Betsy overleden.

De selectie van vijftig meest aansprekende oorlogsfoto's, waaronder die van Betsy Wieringa, is te zien op www.groningen4045.nl.

