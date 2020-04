VIDEO: Komt er een meteoriet neer in Stad?

'Mijn eerste reactie was: het zou mooi zijn als dit een meteoriet is. Dan ligt 'ie ergens in of nabij de stad. Dat zou ontzettend bijzonder zijn', vertelt Jurriëns. 'Maar strikt genomen weet ik het niet. En als het geen meteoriet is, wat dan wel?'

Streep in de lucht

Hij werd dinsdagochtend getipt door iemand die de slechtvalkjes op de voet volgt. De tipgever wil niet met naam genoemd worden, maar wil best vertellen wat er gebeurde.

'Ik kijk wel eens even naar de roofvogels bij de Gasunie en er kwam net eentje met een prooi aan. Dus ik was nieuwsgierig wat de prooi was. Dus keek ik nog even terug naar de buitencam. Daar schoot ineens iets door de blauwe lucht.'

Wat het is? De vogelliefhebber durft het niet te zeggen. 'Een verdwaalde raket ofzo, haha. Maar die hebben we hier niet. Hij dwarrelt een beetje, vooral aan het begin van de video. Het lijkt me iets wat uit de ruimte komt.'

'Wat moet het anders zijn?'

Michiel Bal, woordvoerder van de Gasunie, deelt deze conclusie. 'Wat zou het anders moeten zijn? Hij komt zo door het beeld suizen. Zo'n natuurverschijnsel op beeld, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt.'

Jurriëns houdt nog een slag om de arm. 'Laten we eerst maar afwachten of we meer meldingen krijgen voordat we conclusies trekken.'