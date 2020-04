'Asielzoekers in de noodopvang moeten de opvang in en uit kunnen'

Vluchtelingenorganisaties maken zich zorgen over de noodopvang in Zoutkamp. Ze willen dat asielzoekers de noodopvanglocatie in Zoutkamp in en uit kunnen lopen.

Sinds 16 maart ligt de asielprocedure stil en worden er voorlopig geen nieuwe asielzoekers toegelaten in het aanmeldcentrum van Ter Apel. Nieuwe asielzoekers moeten zich daar nog wel melden en worden na een medische controle overgebracht naar de noodopvanglocatie in Zoutkamp waar ze onderdak krijgen.

Opsluiten

'Mensen mogen de noodopvang in Zoutkamp niet in en uit. Als ze er wel uitgaan, dan mogen ze niet meer terug', zegt een woordvoerder van Vluchtelingenwerk Nederland. 'We vinden dat je mensen niet zomaar kan opsluiten. Dat gebeurt hier in de feitelijk wel en de juridische grond lijkt te ontbreken.'

Ook John van Tilborg, directeur van vluchtelingenorganisatie Inlia, maakt zich zorgen. Volgens hem is het vrijheidsbeneming. 'Volgens de wet- en regelgeving kun je mensen misschien een gebiedsverbod geven, maar vrijheidsbeneming mag niet', zegt hij.

Militair oefenterrein

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat er van 'opsluiten' geen sprake is: 'Asielzoekers die ervoor kiezen gebruik te maken van de noodopvang in Zoutkamp worden vooraf geïnformeerd dat zij de opvanglocatie alleen kunnen verlaten wanneer zij vertrekken naar elders', laat een woordvoerder weten.

'Dit beleid geldt allereerst vanwege corona, om de gezondheidsrisico's voor asielzoekers en omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Ook geldt dit beleid omdat de opvanglocatie in Zoutkamp deel uitmaakt van een militair terrein, en dat ernaast een militair oefenterrein is gelegen.'

Asielprocedure

Van Tilborg heeft nog een ander bezwaar tegen de opvang in Zoutkamp. Zolang de asielzoekers daar verblijven wordt hun asielprocedure niet gestart. 'Op deze manier worden hen rechten onthouden zonder dat daar een wettelijke basis of rechtelijke uitspraak voor is. Niet alleen voor nu, maar ook voor later.'

Een asielzoeker mag bijvoorbeeld een halfjaar na de start van de asielprocedure werken in Nederland.

Advocaten welkom

Het ministerie stopte de asielprocedure vanwege de veiligheid voor het IND-personeel vanwege het coronavirus. Eerder zei de staatssecretaris hierover: 'Bij vreemdelingen die Nederland nu bereiken, is niet op voorhand bekend waar zij verbleven voor hun komst naar Nederland'.

Voorlopig lijken de regels in Zoutkamp hetzelfde te blijven. De woordvoerder van het ministerie benadrukt nog wel dat advocaten en vluchtelingenorganisaties daar welkom zijn voor noodzakelijke bezoeken, maar er wordt dan eerst gekeken of een digitaal bezoek ook mogelijk is. Hetzelfde geldt voor medisch personeel.

