Groningse schoolbesturen: basisscholen kunnen open, maar het is een ingewikkelde puzzel

Daarin staat dat basisscholen plannen moeten maken om in aangepaste vorm weer open te gaan na de meivakantie.

Halve klassen

Scholen zouden bijvoorbeeld met halve klassen kunnen gaan werken, die om en om op school komen.

Ondertussen moet de situatie in Scandinavië in de gaten gehouden worden, omdat scholen daar al eerder weer open zijn gegaan. Dat zou informatie over de gevolgen voor de verspreiding van het virus moeten opleveren.

Handen tekort

Volgens bestuurder Geert Bijleveld van stichting Marenland zal het 'een enorme uitdaging worden om dit allemaal vorm te geven'. Scholen moeten nogal wat regelen.

Hij somt op: lesgeven in kleine groepjes, noodopvang regelen voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met cruciale beroepen, huiswerk voor thuis meegeven, extra hygiënemaatregelen nemen, de logistiek regelen, inspringen voor leraren die niet kunnen werken en ga zo maar door. 'Als alles moet, komen we handen tekort.'

Kansgelijkheid

Theo Douma van Openbaar Onderwijs Groningen denkt dat het 'een hele puzzel' wordt, 'maar het lijkt wel uitvoerbaar voor de basisscholen'. Als voordeel ziet hij dat de kansengelijkheid weer groter wordt, doordat kwetsbare kinderen weer naar school kunnen.

Marieke Andreae van Opron (met scholen in Midden-Groningen, Stadskanaal en Veendam) en Bejanne Hobert van Primenius (34 scholen in Groningen en Drenthe) willen nog niet ingaan op het advies. Hobert: 'Ik wacht onderbouwde besluitvorming en communicatie van de regering af.'

Complexer

Wilma Drenth van Quadraten (36 scholen in Westerkwartier en Noordenveld) denkt dat het gedeeltelijk openstellen van scholen te doen is. 'Het wordt een grote uitdaging; het is vele malen complexer dan de huidige situatie.'

Dubbel gevoel

Rita Joustra, directeur van cbs De Triangel in Appingedam, heeft een 'dubbel gevoel' over de plannen. 'Voor de kinderen is het goed dat ze weer terugkeren in de structuur van de school.

Maar we zitten wel met veel praktische vragen waarvoor we een oplossing moeten vinden.'

Joustra doelt daarbij niet alleen op de inrichting van de klaslokalen waarbij rekening moet worden gehouden met de vereiste afstand tussen de leerlingen. 'Wat moeten we doen als ouders hun kind nog niet naar school willen laten gaan, omdat een gezinslid een kwetsbare gezondheid heeft?'

Als het aan de Damster directeur ligt, komen eerst de kinderen uit groep drie en hoger weer naar school. 'Die kun je instructies geven op de kernvakken, zoals rekenen, lezen en schrijven. Jongere kinderen leren spelenderwijze en dat is nu veel lastiger.'

Dinsdagavond maakt premier Rutte bekend of het kabinet de adviezen van het OMT overneemt en hoe het besluit over de scholen eruit ziet. De persconferentie is ook live te volgen bij TV Noord en via de site en app.

