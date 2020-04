75 jaar bevrijding: De bloedige slag om Wagenborgen

De provincie Groningen is een van de laatste slagvelden van de Tweede Wereldoorlog in Groningen. RTV Noord en Dagblad van het Noorden staan met de serie 75 jaar bevrijding Groningen dagelijks stil bij de bevrijding van de stad en de provincie. Vandaag: de slag om Wagenborgen.

Het dorpje Wagenborgen ligt, net als andere plaatsen rondom Delfzijl, de laatste weken van april 1945 in de frontlinie. De Canadezen en Polen stuiten hier op onverwacht fel verzet van de Duitsers. Aan de Groningse kust liggen grote, Duitse bunkers met zwaar luchtafweergeschut. Deze zijn onderdeel van de Atlantikwall die Europa tegen een geallieerde invasie moeten beschermen. De bunkers worden beschermd door loopgraven, mijnenvelden, prikkeldraad en mitrailleurnesten. Maar de kanonnen worden nu landinwaarts gedraaid en op de oprukkende geallieerden gericht. Verder liggen er op de Eems Duitse oorlogsschepen die de geallieerden met hun scheepsgeschut onder vuur nemen.



De Canadezen geven het gebied de naam 'Delfzijl-Pocket' dat een van de laatste slagvelden van de Tweede Wereldoorlog in Nederland wordt. De Canadezen bereikten op 15 april Zoutkamp en nu is voor de Duitsers de Eems de enige uitwijkmogelijkheid naar Duitsland.

Gebulder van granaten

Op 21 april naderen de Canadezen Wagenborgen. Een deel van de bevolking is gevlucht, maar een aantal verbergt zich in kelders. In de schuilkelder van psychiatrisch centrum Groot Bronswijk luisteren duizend patiënten en het verpleegkundig personeel naar het gebulder van granaten en kogels die boven hun hoofden door de straten vliegen.



Boderijder

Arend Smedes (81) lag 75 jaar geleden met zijn ouders en drie zussen in de kelder van hun woning aan de Hoofdweg. 'Mijn vader had een transportbedrijf en was boderijder op Groningen. Ha, ik ben volgens mij nog een van de weinige boderijders die nog in leven is.'



Een compagnie Canadezen zet de aanval in zonder een rookgordijn aan te leggen. Wellicht verwachten ze niet veel tegenstand. Maar ze worden van alle kanten beschoten. Acht soldaten blijven roerloos liggen. Op 23 april, na twee dagen vechten, hebben ze het dorp deels in handen. Maar de Duitsers beginnen nog dezelfde dag een tegenaanval. Beide partijen zetten artillerie in en het dorp raakt zwaar beschadigd.



Bevrijding

Smedes: 'Van de bezetting weet ik niet veel meer, behalve dat mijn vader zijn vrachtwagen inruilde voor een paard en wagen, omdat de Duitsers zijn vrachtwagen in beslag namen. Oh ja, en dat mijn vader de illegale krant Trouw rond bracht. Maar van de bevrijding weet ik nog wel wat. Zo herinner ik mij dat mijn moeder in de kelder opeens zei dat ze het hoorde hagelen. Maar het was het geknetter van de boerderijen en woningen die in brand stonden. Een Canadees hield 's nachts vlakbij ons huis de wacht. Er waren ook Duitse soldaten die zich al hadden overgegeven. Het was nogal chaotisch. Alles liep door elkaar. Die Canadees moest iedereen controleren. Als je het wachtwoord niet kende, dan schoot hij. Op 23 april kropen wij uit de kelder en er lagen zeven dooie Duitsers. Tja, die kenden blijkbaar het wachtwoord niet. Er was ook een Duitse soldaat, een hospik volgens mij, neergeschoten. Die heeft de hele nacht liggen jammeren.'



Hulp

De geallieerden krijgen hulp uit onverwachte hoek. 'In het dorp zat ook een Zuid-Afrikaanse piloot verborgen die in een vliegtuig zat dat door de Duitsers was neergeschoten. Hij kwam tevoorschijn en heeft meegevochten.'



De volgende dag besluit de familie Smedes te vertrekken. 'We gingen naar de Kerkstraat waar een oom woonde, maar die was niet meer thuis. We wilden weer terug, maar toen begonnen de Duitsers met die tegenaanval en kon dat niet meer. Van een neef die ergens anders in het dorp woonde leenden we een paard en wagen en zijn we richting Schildwolde en Siddeburen vertrokken.'

Verliezen

Het dorp wordt nog dezelfde dag bevrijd, maar de familie keert nog niet terug, omdat er in de omgeving nog zwaar wordt gevochten. De Canadezen verliezen bij de strijd om Wagenborgen 23 mannen, de Duitsers ongeveer evenveel. Tientallen zijn gewond.



Smedes: 'We sliepen bij familie. Na een week keerden we weer terug. Het heeft veel indruk op gemaakt. Alles lag in puin, maar thuis werd er in de jaren daarna nooit echt over gesproken. Ach, we moesten natuurlijk ook hard werken om alles weer normaal te krijgen. En daarna moest je gewoon aan het werk. Zo ging dat. Ze lieten het achter zich.'

Lees ook:

