LTO Noord kritisch over stikstofplan kabinet

De Groningse afdeling van boerenorganisatie LTO Noord is kritisch over de stikstofaanpak zoals die wordt voorgesteld door het kabinet.

Uit het uitgelekte plan blijkt dat het kabinet de komende tien jaar vijf miljard extra wil uittrekken voor stikstofmaatregelen. Drie miljard zou bestemd zijn voor het herstel van natuurgebieden.

Boeren uitkopen

De overige twee miljard zijn bestemd voor het terugdringen van de stikstofuitstoot door de landbouw en de industrie. Wat betreft de landbouw wil het kabinet geld uittrekken om meer boeren in de buurt van natuurgebieden te gaan uitkopen, de kringlooplandbouw te stimuleren en de stallen milieuvriendelijker te maken.

'We maken ons zorgen'

'Het is lastig reageren als je nog niet precies weet wat gaat komen', zegt regiobestuurder Wietse Duursma van LTO Noord in Groningen. 'Maar we maken ons wel zorgen, omdat wij een andere lijn hebben voorgesteld.'

Duursma denkt er teveel regels 'van bovenaf' opgelegd gaan worden. 'Wij hadden er meer belang bij gehad om samen met de landbouw maatregelen te gaan bedenken. Dit is heel veel geld om boeren uit te kopen en de natuur te beschermen, maar wij worden hier niet enthousiast van.'

'Niet effectief'

'Het lijkt natuurlijk veel geld, 500 miljoen euro per jaar. Maar als je daarvan boeren wilt gaan uitkopen ben je er snel doorheen', denkt Duursma. 'Bovendien is het maar de vraag of uitkopen effectief is. Wij hebben berekeningen gezien waar uit blijkt dat dat niet zo is. Wij denken dat we met datzelfde bedrag veel meer zouden kunnen doen, de stikstofuitstoot veel verder zouden kunnen terugdringen'.

Maatwerk

Volgens Duursma zou dat bereikt kunnen worden met meer maatwerk, zodat boeren kunnen kiezen uit maatregelen die bij hen passen. 'Denk aan meer koeien in de wei, water toevoegen aan drijfmest als dat geïnjecteerd wordt en de hoeveelheid eiwit in voer verminderen'.

Maar hoe zit dat dan met meer kringlooplandbouw en milieuvriendelijke stallen? 'Daar kan ik pas wat mee als het concreet wordt' zegt Duursma. 'Maar ook daarover zouden ze meer met ons moeten overleggen'.

Lees ook:

- 'Kabinet wil vijf miljard euro uittrekken voor stikstofmaatregelen'

- Kabinet: 650 miljoen extra voor landbouw