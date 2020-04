MartiniPlaza schort grote evenementen op tot na de zomer

'Ik denk dat de regels versoepeld worden', reageert De Kok op de vraag wat hij van de persconferentie van dinsdagavond verwacht. In die persconferentie maakt premier Rutte bekend of de coronamaatregelen versoepeld zullen worden. 'Maar ik denk dat er voor MartiniPlaza niet veel gaat veranderen. Wij gaan er al van uit dat we niet eerder dan vanaf september weer grote evenementen kunnen organiseren.'

Anderhalve meter

Ondertussen denken De Kok en zijn mensen na wat de mogelijkheden zijn als de anderhalvemetersamenleving het 'nieuwe normaal' wordt. 'Wij kunnen in MartiniPlaza heel veel mensen kwijt, ook met de anderhalvemetermaatregel. Daar kijken we serieus naar. De vraag is wel of het publiek het leuk vindt om naar een voorstelling te gaan en op anderhalve meter van elkaar te moeten zitten. Maar als dat de nieuwe werkelijkheid is, dan passen we ons aan.'

Financieel lastig

Financieel zal die anderhalve meter voor MartiniPlaza lastig worden. 'Een zaal van 1500 stoelen moet minimaal voor de helft vol zitten, wil het uit kunnen', legt De Kok uit. 'Maar in de anderhalvemetersamenleving is de zaal maar voor een derde gevuld.'

Familievoorstellingen in de zomer

oewel er tot na de zomer geen grote evenementen meer zijn in MartiniPlaza, denkt De Kok het publiek toch nog iets te kunnen bieden. 'Normaal ligt het hier in de zomer helemaal stil, maar omdat veel mensen dit jaar waarschijnlijk niet op vakantie gaan, kijken we nu of we voor hen bijvoorbeeld familievoorstellingen naar MartininPlaza kunnen halen.'

