RTV Noord wint prijs voor eigen nieuws over NAM-dreigement

De prijs is toegekend in de categorie 'eigen nieuws', namelijk de berichtgeving over het dreigement van de NAM de gaskraan in Groningen voortijdig dicht te draaien. Dit nieuws stond in een geheim document dat verslaggevers Sven Jach en Mario Miskovic in handen kregen.

Veel werk

Miskovic: 'Leuk dat we hebben gewonnen, want er zat veel werk in. Het begon met een Wob-verzoek, waar de rechter aan te pas moest komen. En toen hadden we nog niet alles, maar dankzij onze contacten kregen we toch alle informatie. Negen maanden later konden we publiceren.

De kwestie leidde tot vragen in de Tweede Kamer, die er een hoorzitting aan wijdde. De NAM betwistte overigens dat er sprake was van een dreigement.

Bij het rechte eind

Jach: 'De NAM was woest, maar ons verhaal stond als een huis. De NAM dreigde met advocaten, dus dat was wel even spannend. Maar tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer bleek dat we het bij het rechte eind hadden. De NAM-directeur, die de uitspraak had gedaan, kwam uiteindelijk tot de volgende formulering: 'Het was geen dreigement, maar een uiteenzetting van gevolgen'. Toen wisten wij genoeg.'

Containerramp

In dezelfde categorie 'eigen nieuws' was RTV Noord, samen met Omrop Fryslân, ook genomineerd over de berichtgeving over de containerramp met de MSC Zoe.

RTV Noord-verslaggever Marten Nauta was genomineerd als 'Talent van het jaar'. In deze categorie is Riël Linssen van de Limburgse omroep L1 als winnaar verkozen.

Podcast over zelfdoding

De jury heeft de Gouden NL Award, de prijs voor de beste productie van alle zeven categorieën, deze keer toegekend aan Omroep Gelderland voor een vijfdelige podcastserie over zelfdoding.

Normaal vindt de uitreiking van de NL Awards plaats tijdens het jaarlijkse congres van de regionale omroepen, maar dat gaat deze keer niet door vanwege de coronacrisis.

Lees ook:

- Geheim document: NAM dreigde Nederland in de kou te zetten

- Kamer in hoorzitting kritisch op NAM: 'Ik hoor geen enkele zelfreflectie'

- Tweede Kamer voelt NAM aan de tand over dreigement; dit ging eraan vooraf