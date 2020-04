In beeld: een kapperszaak in een anderhalve meter-samenleving

Dat staat in het uitgelekte advies van het Outbreak Management Team (OMT).

Gelekte stukken

In het advies staat: 'Wat betreft beroepen waar normaal gesproken ook beschermingsmiddelen worden gebruikt, zoals de tandarts, zegt het OMT dat het risico beheersbaar is. Maar opheffen van het verbod op andere contactberoepen, zoals kappers, is niet aan de orde.'

Kleine kans dus dat kappers dinsdagavond te horen krijgen dat ze de deuren weer mogen openen. Toch zijn zij al volop aan het nadenken over aanpassingen in hun zaak. Een van die kappers is Rense Alserda, eigenaar van drie locaties van kapsalon Kapsoones in Stad met twintig man personeel in dienst.

Hij laat zien wat er volgens hem allemaal in zijn zaken staat te veranderen.

