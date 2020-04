Twintig asielzoekers uit noodopvang overgeplaatst naar Ter Apel

In de afgelopen week zijn ongeveer twintig asielzoekers uit de noodopvang in Zoutkamp overgeplaatst naar de reguliere opvang in Ter Apel. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dat gebeurt om ruimte te maken in de noodopvanglocatie. 'Gezinnen met kinderen hebben hierbij prioriteit', laat woordvoerder Steffart Buijs van het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. Het gaat om asielzoekers die langere tijd in Zoutkamp verbleven en die geen coronaverschijnselen hebben.

Bijna vol

De noodopvanglocatie in Zoutkamp zat bijna vol. Ongeveer een week geleden was er nog plek voor twintig mensen. Nu zitten er ongeveer 160 mensen in de noodopvang en daarmee is er nog plek voor 50 asielzoekers. Er zijn ook asielzoekers die de opvang vrijwillig hebben verlaten.

Asielzoekers die nu naar Nederland komen zijn in eerste instantie niet welkom in de opvang in Ter Apel. Vanwege het coronavirus worden asielprocedures niet gestart en worden nieuwe asielzoekers eerst apart opgevangen in Zoutkamp.

Asielzoekers moeten zich nog wel melden in Ter Apel. Na onder andere een medische check worden ze per bus overgebracht naar de noodopvanglocatie in Zoutkamp. In Zoutkamp is plek voor ongeveer 210 asielzoekers.

