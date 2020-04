Bedrijf uit Dubai opent mondkapjeswinkel in Stad

Een bedrijf uit Dubai opent woensdag een mondkapjeswinkel in Stad. De Groninger ondernemer Maikel Hoormann werkt voor het bedrijf: 'We zijn de enige winkel in Noord-Nederland.'

Wie over het Zuiderdiep loopt, valt de mondkapjeswinkel niet meteen op. Geen grote uithangborden, lichtgevende gevel of raamstickers die duiden op de verkoop van mondkapjes. In het pand zit normaal gesproken een duurzaamheidsexpert, waar Hoormann producten aan levert.

Groninger in Dubai

De ondernemer woont en werkt in Dubai, bij het handelsbedrijf Gamma Technologies International. Maar hij is een geboren en getogen Groninger. Het bedrijf heeft onder andere een vestiging in Drenthe, waar Hoormann verantwoordelijk voor is. 'Normaal gesproken handelen we in verlichting', vertelt hij. 'Maar ook in andere artikelen waar vraag naar is.'

En dat zijn nu dus coronagerelateerde producten.

30.000 mondkapjes per week

Toen het bedrijf doorkreeg dat er grote vraag ontstond naar beschermende middelen als mondkapjes in de zorg, is het personeel dat het bedrijf in China heeft, aan het werk gezet. Met resultaat. Wekelijks laten ze zo'n 10.000 tot 30.000 mondkapjes uit China overvliegen.

Leveren aan de zorg

De afgelopen weken zijn die mondkapjes dan ook gebruikt om meerdere zorginstanties in Nederland en Duitsland te voorzien. Waaronder het ziekenhuis in Papenburg. 'We leveren de kapjes met een minimale marge aan de zorg, omdat we wat voor de samenleving terug willen doen en een stukje goodwill willen tonen', legt Hoormann uit.

Toen deze week bekend werd dat de KLM een luchtbrug tussen China en Nederland heeft geopend en dat er elke dag honderdduizenden mondmaskers hiernaartoe komen, veranderde het plan van het bedrijf.

Verkoop aan particulieren

'We merken dat de instanties waar we aan leveren eerst genoeg hebben, ze zijn voorlopig voorzien', vertelt Hoormann. En daarom verschuift de focus nu naar verkoop aan particulieren. Is dit dan in strijd met het advies van de overheid om als gewone burger geen mondkapje te dragen?

'We handelen niet uit medisch perspectief', zegt Hoormann. Hij vindt dat mensen zelf moeten inschatten wat het dragen van een mondkapje met hun gezondheid doet. 'Maar ik kan me voorstellen dat je het een fijn idee vindt, als je straks weer je opa, oma of andere zwakkeren mag bezoeken, om dan over een mondkapje te beschikken', vervolgt hij.

Particulieren niet voortrekken

Nu de verkoop aan particulieren morgen start, betekent het niet dat de medische wereld niet meer in beeld is. Hoormann: 'We gaan particulieren niet voortrekken. We kunnen ook nog gewoon leveren aan zorginstanties en dat blijven we doen tegen dezelfde prijs die we eerder ook gedaan hebben.'

Keurmerk

Over de prijs moeten Hoormann en zijn compagnon nog in conclaaf. De maskers hebben volgens de ondernemer een CE-markering voor de Europese markt.

Of het woensdag druk wordt in de winkel kan Hoormann lastig inschatten. 'We zijn de enige fysieke winkel in Noord-Nederland dus ik denk dat er wel een paar mensen op af komen.'

