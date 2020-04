Aanvraag bijstandsuitkeringen in Stad verdubbeld, vertraging bij voorschotten

Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal bijstandsuitkeringen dat in de gemeente Groningen wordt aangevraagd ongeveer verdubbeld.

Waar iedere week normaal gesproken 50 tot 100 mensen voor bijstand aankloppen bij de gemeente, is dat aantal gestegen tot 150.

'We zien het verschil ontstaan sinds begin maart', zegt een woordvoerder van de gemeente. 'Niemand zegt bij de aanvraag dat het door corona komt, maar de achterliggende reden laat zich raden.'

Horeca, recreatie en bouw

Vooral mensen die in de horeca, recreatie en bouw werken zouden bijstand aanvragen. 'Maar exact bijhouden doen we dat niet. We steken alle tijd in het uitkeren van de bedragen. Dat is de prioriteit: daarvoor is het niet nodig om te registreren uit welke sector ze komen.'

Gemeente betaalt bijstandsuitkering

Gemeenten moeten bijstandsuitkeringen in principe uit de eigen portemonnee betalen. Het is niet de enige financiële tegenvaller die de lokale overheden moet incasseren. Zo zijn er ook minder inkomsten: leges voor evenementen, die waarschijnlijk tot 1 september niet doorgaan, komen bijvoorbeeld niet binnen.

De gemeente Groningen hoopt niet alleen voor de verhoogde lasten komen te staan. 'Er moet een oplossing komen, en daarvoor kijken we naar Den Haag. Daarin trekken we op met andere gemeenten, die er ook last van hebben.'

Tegemoetkoming zelfstandigen

Bij de gemeente hebben zich inmiddels ruim 3.900 zelfstandig ondernemers gemeld voor een tegemoetkoming voor de inkomsten die zij door de coronacrisis mislopen. Dit is een aparte regeling, die door de gemeenten wordt uitgevoerd. Het Rijk heeft aangegeven het door de gemeenten voorgeschoten geld terug te betalen.

De gemeente Groningen heeft dinsdag meer dan 1.000 van de bijna 4.000 aanvragen goedgekeurd. Het lukt daarbij net niet om alle voorschotten binnen vier weken nadat die zijn aangevraagd toegewezen of afgekeurd te hebben, wat de afspraak is.

'Vier weken geleden hebben we een waanzinnige piek gehad in het aantal aanvragen, daar zitten we nu tegenaan te werken. Daarom zijn we het voor de aanvragen die toen zijn binnengekomen soms een paar dagen te laat', zegt de woordvoerder.

Geen recht op tegemoetkoming

De gemeente heeft inmiddels ongeveer vijftig aanvragen afgekeurd. 'Die mensen hebben geen recht op de tegemoetkoming. Dat geldt onder andere voor studenten met een eigen bedrijf', zegt de gemeente.

