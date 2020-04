Gepuzzel begint voor Groningse basisscholen

Ook Rita Joustra, directeur van cbs De Triangel in Appingedam, ziet een hoop georganiseer op zich afkomen.



'Nog veel oplossingen vinden

'

Daags na de persconferentie, waarin premier Rutte een beperkte versoepeling van de coronamaatregelen aankondigde, heeft de Damster schooldirecteur zeker vier videovergaderingen met haar collega's en het bestuur van de overkoepelende organisatie Noordkwartier voor de boeg.



'Voor de kinderen is het goed dat de scholen weer beginnen, want dan wennen ze weer aan de schoolstructuur', zegt Joustra. 'Maar we moeten nog voor allerlei problemen een oplossing vinden.'



Eigen verantwoordelijkheid

'Het kabinet kan dan wel een besluit hebben genomen, als school heb je ook een eigen verantwoordelijkheid' vindt Joustra.

'We moeten niet alleen een oplossing bedenken voor de indeling van de klaslokalen. Wat doen we bijvoorbeeld met collega's die een gezondheidsprobleem hebben? Kun je die zomaar voor de klas zetten? En, heel praktisch: kunnen we het klimaatbeheersingssyteem in de school wel gebruiken?'



Kleine groepjes

Volledig gevulde klaslokalen zijn voorlopig nog niet aan de orde, zegt Joustra.

'Leerlingen kunnen in kleine groepen tegelijk naar school komen, daar een paar uur les krijgen in de belangrijkste vakken en vervolgens huiswerk mee krijgen. En dan komt de volgende groep. Probleem waar we dan mee zitten is de schoonmaak, halverwege de dag. Het zou ook nog kunnen dat we per dag een andere groep laten komen.'



Naar huis of de opvang?



Deze opzet brengt weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Om een voorbeeld te geven: ouders die de afgelopen weken thuis aan het werk waren, gaan weer naar hun baas.

Joustra: 'Normaal gaan hun kinderen dan naar de opvang. Maar wat doe je met ze, als ze van 9 tot 11 uur naar school komen en daarna weer vertrekken? Naar huis, of toch naar de opvang?'



Thuisblijvers

'Er zullen misschien ook ouders zijn die hun kind voorlopig niet naar school willen laten gaan, omdat een gezinslid een gezondheidsrisico loopt. Of die hun kind überhaupt geen besmettingsrisico willen laten lopen. Voor die kinderen moeten we kijken of er een andere vorm van onderwijs mogelijk is.'

Lees ook:

- Kabinet: Basisscholen op 11 mei weer open; geen evenementen tot 1 september

- Groningse kinderopvang: 'Blij dat we de kinderen weer mogen zien'

- Alles over de coronacrisis