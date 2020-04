Einde seizoen voor FC Groningen door verlenging coronamaatregelen

Premier Rutte noemde de beslissing om tot 1 september geen betaald voetbal te laten plaatsvinden 'zuur'.

Zolang er binnen de kaders mogelijkheden waren, was de KNVB van plan om de competitie te laten uitspelen. Dat is nu dus definitief van de baan. Doordat evenementen tot 1 september verboden zijn, mag er tot die tijd ook niet gevoetbald worden.

Vergunningsplicht

Ook voetballen zonder publiek zou geen optie zijn. Dat komt omdat er in zulke gevallen sprake is van een evenement met vergunningsplicht, waarvoor politie-inzet nodig is.

Komende donderdag komt de Europese voetbalbond bijeen en een dag later de KNVB. Dan zal meer duidelijk worden over de gevolgen voor de eredivisie. De KNVB wilde, mits het veilig was, halverwege juni de trainingen weer hervatten.

Eindstand

Wat dit betekent voor de eindstand, Europese plaatsen, maar ook de afronding van dit seizoen is op dit moment nog niet duidelijk. Het duel FC Groningen - PSV van zondagmiddag 8 maart is vooralsnog de laatste wedstrijd die dit seizoen in de eredivisie is gespeeld.

Lees ook:

- FC-directeur Gudde: 'Komende maanden gaan we doorkomen'

- LIVE: Geen nieuwe, maar verlenging van coronamaatregelen