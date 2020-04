Voorlopig geen bezoek voor bewoners zorgcentra: 'Verdrietig, maar begrijpelijk'

'Het is belangrijk dat de meest kwetsbare mensen in onze samenleving niet besmet worden met het coronavirus en ook dat zorgmedewerkers niet ziek worden', vertelt Liane den Haan van ANBO. Ze vindt bovendien dat er eerst voldoende beschermingsmiddelen voor de zorgmedewerkers moeten zijn.

Bezoek aan 70-plussers

De bond is blij dat bezoek aan mensen van zeventig jaar of ouder, die geen last hebben van gezondheidsklachten, in beperkte mate wel weer mogelijk is. Ook dit kwam in de persconferentie van het kabinet ter sprake.

Den Haan: 'Dat betekent dat iemand wel even een kop koffie kan gaan drinken bij vader of moeder, opa of oma. Uiteraard met inachtneming van de RIVM-maatregelen.'

Randvoorwaarden

'Als aan alle randvoorwaarden is voldaan, is het risico op besmetting kleiner. Pas dan zouden er weer mensen in verpleeghuizen op bezoek kunnen komen', stelt Den Haan.

De ouderenbond laat weten dat de komende tijd goed wordt gelet op ouderen die door de coronamaatregelen in een sociaal isolement zijn geraakt. Dat wordt onder meer gedaan met online activiteiten, stoelyoga en miniconcertjes.

