Microbioloog Friedrich tevreden: 'Het loket gaat niet te snel open'

Volgens hem is de eerste golf geweest en zitten we nu in de volgende fase. 'Er is nog steeds druk op de zorg, er vindt nog steeds verspreiding plaats.'

Scholen en sporten

Dinsdagavond maakte het kabinet bekend dat basisscholen vanaf 11 mei weer opengaan. Zij mogen dan de helft van de leerlingen tegelijk ontvangen. Daarnaast is ook het speciaal onderwijs vanaf dan weer toegankelijk.

Verder mogen kinderen tot 12 jaar weer samen sporten, al mogen ze nog geen wedstrijden doen. Voor jongeren tot 18 jaar geldt dat ze in groepsverband mogen trainen, maar wel op 1,5 meter afstand. Alle overige maatregelen blijven in stand.

Bijsturen

Friedrich is tevreden dat er niet te veel versoepeld wordt. 'We kijken nauwkeurig, er kan snel bijgestuurd worden. Maar het loket gaat niet te snel open.'

Bovendien werd nog een advies van Friedrich opgevolgd. In het Noorden worden niet als eerste extra versoepelingen doorgevoerd. 'Ik ben wel voor regionaal maatwerk, maar niet in het noorden. Dat lijkt te zijn overgenomen inderdaad', aldus de microbioloog.

Ouders

Vraag is nu: hoe nu verder. Friedrich: 'Het is belangrijk dat er niet te veel tegelijk gebeurt. Begin met twee of drie belangrijke maatregelen, zoals nu met de scholen, opvang en sport. En kijk dan de komende weken naar de getallen. Daar kun je van leren en daar kun je bijsturen.'

Daarbij plaatst Friedrich nog wel een kanttekening. 'Er is door Rutte niets gezegd over ouders die in een risicogroep zitten.' Hij kan zich voorstellen dat die het geen fijn idee vinden om hun kind weer naar school te sturen. 'Ik ben blij dat Rutte daarom zegt dat de leerplichtambtenaar niet direct op de stoep staat.'

