FC-directeur Gudde: 'Komende maanden gaan we doorkomen'

'Ik sta je een beetje met een leeg gevoel te woord', zegt Wouter Gudde als premier Rutte klaar is met zijn persconferentie over de coronamaatregelen. Vrijdag zal meer duidelijk worden over de afwikkeling van dit voetbalseizoen.

De preses van FC Groningen zag de nieuwe maatregelen in de loop van de dag al een beetje aankomen. Daardoor is zijn ze voor hem iets makkelijker te accepteren. 'Het blijft natuurlijk heel vreemd. Je weet nog steeds niet wanneer je weer los mag. Wat dat betreft is er nog een hoop onzekerheid.'

'Vrijdag is een spannende dag'

In eerste instantie was de KNVB van plan om het voetbalseizoen toch nog af te maken, mits dit op een veilige manier kon. Daar kan nu dus definitief een streep door. Toch is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe het seizoen eindigt. 'Vrijdag is wat dat betreft een hele spannende dag', legt Gudde uit.

Ik ben heel benieuwd welke kant het opgaat Wouter Gudde - Directeur FC Groningen

Dan brengt de KNVB de invulling van 'scenario 3' naar buiten, een uitwerking van het plan om de competitie te beëindigen. 'Ik ben heel benieuwd welke kant het opgaat', zegt Gudde daarover. 'Ik hoop dat ze in ieder geval wat richting kunnen geven met het oog op volgend seizoen.'

Voorbereiding op volgend seizoen

Vergunde evenementen zijn in ieder geval tot 1 september niet mogelijk en daar valt het voetbal ook onder. 'Ik ben ook heel benieuwd wat dat gaat betekenen voor onze voorbereiding op komend seizoen. Mogen we dan bijvoorbeeld weer oefenwedstrijden spelen?'

We moeten voorkomen dat onze supporters en sponsoren wachten met het verlengen van hun seizoenkaart of sponsorcontract Wouter Gudde - Directeur FC Groningen

FC Groningen loopt in ieder geval een enorme hoeveelheid aan inkomsten mis. Om hoeveel geld het gaat, wil de directeur van de Trots van het Noorden nog niet zeggen. 'We hebben een potentieel bedrag in ons hoofd, maar daar gaan we de komende tijd duidelijkheid over geven richting supporters en sponsors.'

Zorgen

Doordat er geen wedstrijden meer worden gespeeld, drogen de inkomsten ook op. 'We moeten daarom wat gaan doen voor onze supporters en sponsors. De aankomende maanden gaan we doorkomen', vertelt de directeur. Wel maakt hij zich zorgen over komend seizoen. 'Daar kijken we nu echt naar. We moeten voorkomen dat onze supporters en sponsoren wachten met het verlengen van hun seizoenkaart of sponsorcontract.'

Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het is om vol te houden Wouter Gudde - Directeur FC Groningen

Toch heeft Gudde er wel begrip voor dat mensen hun contract niet verlengen door de coronacrisis. 'We begrijpen dat mensen nu eerst aan hun eigen zaak moeten werken. Als we als club ergens mee kunnen helpen, dan willen we dat ook graag doen.'

Aantrekken van spelers stopt niet

'Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het is om vol te houden', gaat de directeur verder. Toch betekent de onzekerheid niet dat FC Groningen stopt met het aantrekken van spelers voor komend seizoen.

Een goede spelersselectie kan ons juist over de crisis heen helpen Wouter Gudde - Directeur FC Groningen

'Laat voorop staan dat we overal in teruggaan en zeker geen onnodige risico's gaan lopen. Wij hebben bewust wat vermogen opgebouwd omdat we goed de markt op wilden in de zomer. Nu is er wel een hap teruggenomen, maar mocht er iets voorbijkomen, dan zullen we dat niet laten. Juist ook omdat een goede spelersselectie ons over de crisis heen kan helpen.'

Voorkeur

De directeur van FC Groningen heeft wel een voorkeur over het besluit dat de KNVB vrijdag neemt, maar dat wil hij op dit moment nog niet delen. 'Dan ga ik weer speculeren en om eerlijk te zijn komt dat echt mijn neus uit.'

