Stadspark Live en Green Day afgelast door verlenging coronamaatregelen

De tweede editie van Stadspark Live en het optreden van de Amerikaanse band Green Day gaan niet door. Beide evenementen stonden in juni gepland in het Groninger Stadspark.

Dinsdagavond maakte premier Rutte bekend dat alle festivals en evenementen tot 1 september zijn verboden.

Internationale bezoekers

Green Day zou op 14 juni in het Stadspark staan met onder meer Weezer in het voorprogramma. 'Het was een van de weinige optredens van Green Day in Europa. Mensen vanuit binnen- en buitenland zouden hier naartoe komen,' vertelt organisator Peter Sikkema.



Tot vijf weken geleden liep de kaartverkoop erg goed.

Iggy Pop en Kensington

Een week later zou het Stadspark het decor zijn van de tweede editie van Stadspark Live. Onder meer Iggy Pop, the Script, Kensington en Rag 'n' Bone Man stonden op het programma.

De eerste editie van Stadspark Live met onder meer Sting werd door 25.000 mensen bezocht.

Honderden mensen

'We gaan nu over naar Stadspark Live op 19 juni 2021', zegt Sikkema kort na de persconferentie van premier Rutte.

'We gaan zo snel mogelijk in overleg over hoe en wat. Eerst gaan we nu het publiek informeren maar vooral ook allerlei toeleveranciers en andere medewerkers.' Op de festivaldag zouden honderden mensen in touw zijn.

Oosterpoort

Voor cultuurcentrum De Oosterpoort, waar Sikkema programmeur is, blijft de onzekerheid. Net als ander theaters en podia blijft De Oosterpoort in ieder geval gesloten 20 mei gesloten.

'Iemand moet mij nog overtuigen maar ik zie de 1,5 meter samenleving niet werken. Muziekconcerten gaan niet functioneren als mensen op 1,5 meter van elkaar moeten blijven. De sfeer, de akoestiek. Ik mag toch hopen dat dit ooit allemaal voorbij is.'

