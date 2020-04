Voetbaljeugd mag weer trainen na coronamaatregelen: 'We zijn ontzettend blij'

Vanaf 29 april is het voor de jeugd weer toegestaan om georganiseerd en beheersbaar te gaan sporten. Daarom spreekt ook de KNVB spreekt van 'een eerste lichtpuntje' om het amateurvoetbal weer op gang te brengen.

'Heel belangrijk'

'We zijn ontzettend blij', zegt voorzitter Arjen Fledderman van FC Leo uit Leens.

'Met name voor de jongste jeugd is het goed dat het weer versoepeld wordt. We kregen wel signalen door dat spanningen oplopen in gezinnen. Nu is besloten dat het naar schoolgaan weer wordt opgestart en dat ze weer kunnen sporten. Heel belangrijk.'

Geen afstand houden

Kinderen onder de twaalf jaar mogen weer voetballen, zonder dat ze hoeven te denken aan de maatregel van anderhalve meter afstand. In de praktijk betekent dat: deze jeugdvoetballertjes mogen ook partijvormen op de training uitoefenen.

Toezicht houden

Bij VEV '67 in Leek wordt ook positief gereageerd op de versoepeling van de maatregelen. 'Maar het is heus niet zo dat we meteen het sportpark gaan bestormen. Je zult een aantal mensen verantwoordelijk moeten maken die toezicht houden op de anderhalve meter maatregel', zegt voorzitter Emo de Vries.

Morgen is er overleg met de jeugdtrainers. 'We zijn van plan om een rooster te maken zodat duidelijk is wie op welk gedeelte van het veld mag trainen.' VEV heeft in totaal veertig jeugdteams.

Conditietraining

Voor de kinderen tussen 12 een 18 jaar zijn de mogelijkheden iets beperkter op het voetbalveld. Ze mogen sporten, mits ze de richtlijn van anderhalve meter aan houden.

'Voor deze groep wordt het pass-en trapoefeningen op de training. Of beginnen met conditietraining, dat is misschien beter', knipoogt René Jonker, voorzitter van Onstwedder Boys.

Ook hij is erg blij dat zijn vereniging weer tot leven komt na wekenlange stilte op sportpark De Boskamp. 'Ik ben blij voor de kinderen dat het weer kan. Voor de omzet hoeven we dit niet te doen. Dat is ook voor nu even minder van belang.'



Bij de ene groep is de regel niet van toepassing en bij de ander wel. Dat maakt het lastig Raymon Drenth - Voorzitter Noordster

Lastig te handhaven

Voorzitter Raymon Drenth van Noordster uit Oude Pekela ziet vooral een probleem in de handhaving van de anderhalve meter.

'Wie gaat dat controleren? Vooral omdat je met groepen te maken krijgt van verschillende leeftijden. Bij de ene groep is de regel niet van toepassing en bij de ander wel. Dat maakt het lastig'

Einde seizoen?

Drenth gaat woensdag in overleg met het gemeentebestuur hoe de verdere invulling eruit moet gaan zien. Dat heeft ook te maken met de beschikbaarheid van de velden.

'De gemeente is bezig met het onderhoud van de velden. Misschien moeten we daarom wel besluiten om dit seizoen niet meer te gaan trainen. Maar ik spreek nu even voor mezelf. Ik heb nog geen contact gehad met de andere bestuursleden.'



Clubs in beweging

Dat kinderen weer met elkaar kunnen trainen, brengt verenigingen ook weer in beweging, merken zowel Fledderman als Jonker op.

'Op dit moment zit de jeugdcommissie met elkaar te vergaderen', vervolgt Jonker. 'Hoe gaan we het als vereniging aanpakken? We hebben als Kanaalstreek-verenigingen een voorzittersoverleg, waarin we samen optrekken naar de gemeente Stadskanaal. Later deze week zal duidelijk worden hoe we het kunnen inrichten.'

Ook voor niet-leden

Ook Fledderman merkt dat de leden van FC LEO betrokken willen zijn.

'Ik krijg allerlei appjes van leden die blij zijn dat de jeugd weer kan trainen, ze willen helpen met training geven, iets organiseren. Wij hebben ook besloten dat we het willen faciliteren voor zowel leden als niet-leden. In deze tijden moet je het als gemeenschap met elkaar doen.'

Hetzelfde signaal komt uit Leek. 'Alles bij elkaar opgeteld, is het een goed signaal dat er weer gesport mag worden straks. Wellicht horen we in een later stadium dat er voor de senioren ook weer wat mogelijk is. Maar het blijft allemaal zeer onzeker. Alles staat onder toezicht en regie van de gemeente. Het wordt nog een hele puzzel om alles in goede banen te leiden', besluit De Vries.

Lees ook:

- Alles over de coronacrisis